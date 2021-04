Inzidenzschummel in Vorpommern-Greifswald? Glawe kündigt Prüfung an

Schwerin

Werden durch verzögerte Nachmeldungen von Corona-Infektionsfällen im Landkreis Vorpommern-Greifswald die Inzidenzwerte künstlich nach unten gedrückt? Das Gesundheitsministerium will nun den von den Grünen erhobenen Vorwürfen nachgehen.

Minister Harry Glawe (CDU) kündigte eine fachliche Aufarbeitung an, wies aber zugleich die Kritik an der Meldestatistik des Kreises zurück. Wenn eine Meldung erfolgt, werde die jeweilige Person auch für sieben Tage in der Statistik gehalten, so Glawe. Er gehe von einem „gewissen Missverständnis“ bei den Grünen aus.

Dennoch werde man die Hinweise jetzt fachlich aufarbeiten. „Ich gehe davon aus, dass wir eine plausible Antwort geben können.“ Und Glawe ergänzte: „Ich habe Vertrauen in Herrn Terpe, dass er das auch wissenschaftlich versteht.“ Der promovierte Mediziner Harald Terpe ist Spitzenkandidat der Grünen für die Landtagswahl.

Grüne fordern Disziplinarverfahren gegen Sack und Mitarbeiter

Die Grünen werfen der Kreisverwaltung unter Landrat und CDU-Landeschef Michael Sack vor, Zahlen systematisch verzögert zu melden, um damit Öffnungen in eine sich zuspitzende Infektionslage zu ermöglichen. Damit werde die Gesundheit vieler Menschen gefährdet. „Wir stehen am Anfang der dritten Welle, wir können uns keine falschen Angaben durch die Verantwortlichen leisten“, sagte Terpe. In Vorpommern-Greifswald dauere die Meldung der Fälle sechs mal länger als im Bundesdurchschnitt.

Die Kreistagsfraktion forderte Sacks Parteikollegen, Innenminister Torsten Renz (CDU), und Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) auf, Untersuchungen und gegebenenfalls ein Disziplinarverfahren gegen Sack und die verantwortlichen Mitarbeiter einzuleiten. Die Fraktion sieht einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz. Das Infektionsschutzgesetz verpflichtet Gesundheitsämter zur Weitermeldung von Fällen „spätestens am folgenden Arbeitstag“.

Vorwurf: Nachmeldungen drücken Sieben-Tage-Inzidenzen

Der konkrete Vorwurf: Würden Fälle erst vier Tage nach Feststellung der Infektion gemeldet, gehen sie nur noch für drei Tage in die Sieben-Tage-Inzidenz ein. Würden Fälle erst nach sieben Tagen nachgemeldet, sind sie für den Wert überhaupt nicht mehr relevant. Damit werde der für Kontaktbeschränkungsmaßnahmen wichtige Wert im Landkreis künstlich nach unten gedrückt.

Diskrepanz zwischen der tagesaktuell gemeldeten Sieben Tage-Inzidenz in Vorpommern-Greifswald und der mit den nachgemeldeten Fällen Quelle: Grüne MV

Die Partei beruft sich auf Untersuchungen eines Wissenschaftlerteams aus Rostock und Greifswald, dem auch der Physiker und Grünen-Kreischef von Vorpommern-Greifswald, Hannes Damm, angehört.

Unabhängig von diesen Überprüfungen waren aber auch dem auf Datenanalyse spezialisierten Rostocker IT-Unternehmen Systeon die großen Diskrepanzen bei den Zahlen aufgefallen, die es so landesweit nur in Vorpommern-Greifswald gibt. So hatte der Kreis für den 26. März eine Inzidenz von 124,8 gemeldet. Mit den nachgemeldeten Fällen lag sie nach Angaben von Systeon bei 202. „In dem Umfang sind die Diskrepanzen grotesk“, sagte der Systeon-Datenanalysespezialist Olaf Gschweng. „Diese Diskrepanzen legen den Verdacht einer Manipulation nahe.“

Auch das Daten-Portal Risklayer, in dem die Fälle nicht nach Melde-,sondern nach Eingangsdatum ausgewiesen werden, geht von real deutlich höheren Inzidenzen aus, als sie für Vorpommern-Greifswald ausgewiesen sind. Für Mittwoch meldete Risklayer eine Inzidenz von 222 für den Kreis. Offiziell lag sie bei 93,8.

Kreis weist Vorwürfe der Manipulation zurück

Die Kreisverwaltung hatte bereits im März die Vorwürfe einer Manipulation zurückgewiesen, aber eingeräumt, dass man die Auffälligkeiten auch sehe. Tage später erklärte der Kreis, die hohe Zahl der nachgemeldeten Fälle mit einem aufwendigeren Meldeverfahren, welches das Lagus dem Kreis zum Jahreswechsel vorgegeben hatte. Dem sei nichts weiter hinzufügen, sagte ein Kreissprecher in Reaktion auf die erneute Grünen-Kritik.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Landrat Michael Sack, Spitzenkandidat der CDU für die Landtagswahl, gab es bislang trotz mehrfacher Anfragen keine Stellungnahme zu den Vorwürfen. Das Lagus teilte auf OZ-Anfrage mit, dass alle Kreise und kreisfreien Städte in Mecklenburg-Vorpommern zu diesem verfeinerten Meldeverfahren aufgefordert wurden. Damit kann das veränderte Meldeprocedere nicht der Grund für die Auffälligkeiten sein, die es in der Größenordnung nur in Vorpommern-Greifswald und dort erst seit Mitte Februar gibt.

Zusammenhang mit personeller Umstrukturierung

Die Grünen vermuten, dass die Meldeverzüge mit einer personellen Umstrukturierung zusammenhängen. Seit Ende Februar gibt es offiziell eine Stabsstelle Kontaktnachverfolgung in der Kreisverwaltung, die direkt Landrat Sack untergeordnet ist. Sie wird vom Kreistierarzt und CDU-Mitglied Holger Vogel geleitet.

Von Martina Rathke