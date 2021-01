Irgendwie gespenstisch: Insel Usedom erlebt ruhiges Silvester

Insel Usedom/Wolgast

Die Corona-Einschränkungen bescherten unserer Region die bisher stillste Silvesternacht. Lediglich in Wolgast beleuchtete um Mitternacht ein recht passables Feuerwerk den etwas nebelverhangenen Himmel über den Stadtteilen Nord, Süd und dem Tannenkamp. Die Akteure hatten sich Raketen und Böller im Internet bestellt oder in Polen gekauft und brüsteten sich damit nun als die lauten Helden des Abends. Auch einige Zinnowitzer begrüßten mit Feuerwerkskörpern und Krachern das neue Jahr.

Ansonsten herrschte allerorten fast ausnahmslos beschauliche Stille. „Es war ruhig“, ließ die Polizeiinspektion Wolgast am Neujahrsmorgen verlauten. Für die Insel Usedom fiel der Polizeibericht für einen Jahreswechsel ebenfalls vergleichsweise dürftig aus.

Briefkasten in Usedom expolodiert

Lediglich die Stadt Usedom bildete eine Ausnahme: Hier machten Unbekannte kurz nach 23 Uhr auf dem Markt einem Briefkasten der Deutschen Post mit einem Böller den Garaus. „Teile davon lagen teilweise über 20 Meter entfernt“, informierte die Polizei, die herumliegende, zerrissene Briefe sicherstellte. Der Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt und eine Anzeige gegen Unbekannt wegen „Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion sowie Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz“ ist gestellt.

Nur in Wolgast (im Bild) und in Zinnowitz erhellte um Mitternacht etwas Feuerwerk den Silvesterhimmel. Aber auch hier wurde längst nicht so intensiv geböllert wie sonst. Quelle: Tilo Wallrodt

In Heringsdorf wurde eine weitere Funkstreifenbesatzung tätig. Als sie in der Neuhofer Straße gegen 0.36 Uhr aus einer Gruppe feiernder Personen heraus mit einem Böller attackiert wurde, folgte die Kontrolle der Passanten. Dabei stellte sich heraus, dass es sich hier um eine unrechtmäßige Party mehrerer Personen verschiedener Haushalte handelte. Zudem deutete ein alkoholisierter 33-Jähriger mehrfach den Hitlergruß an und ließ sich davon auch von der Polizei nicht abhalten. Indem er schließlich auch noch einen „Gruß an den Führer!“ entbot, handelte er sich eine Strafanzeige wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen ein.

In Wolgast nahm die Polizei am Silvesterabend auch verstärkt Verkehrskontrollen vor. Quelle: Tom Schröter

Mit verstärkten Kontrollen wachten die Ordnungshüter, unterstützt von Beamten der Bereitschaftspolizei, über das nächtliche öffentliche Geschehen. In Wolgast patrouillierten bereits am frühen Abend mehrere Einsatzwagen im gesamten Stadtgebiet und fuhren auch Seitenwege ab. Sie trafen nur vereinzelt auf Fußgänger und die wenigen Autofahrer, die unterwegs waren, liefen Gefahr, gleich mehrfach in eine Verkehrskontrolle zu geraten. Nur einmal wurde es aufregend, als es gegen 21.45 Uhr auf dem Netto-Markt an der Hufelandstraße qualmte, aber die mit der Drehleiter angerückte Feuerwehr schon bald Entwarnung gab.

Gespenstisch still war es auch auf den Inselstraßen. Wo sich sonst zu Silvester dichter Verkehr von und zu geselligen Events in den Seebädern bewegte, waren diesmal kaum Scheinwerfer auszumachen. Stattdessen grasten Rehe seelenruhig an der B 111 bei Koserow. Der Koserower Strandvorplatz lag verwaist und der einzige Lichtschein, der am Ostseestrand hin und wieder aufblitzte, war das Leuchtfeuer der Greifswalder Oie.

Verwaiste Restaurants und Hotels

Wie erstarrt präsentierten sich die Inselrestaurants und Hotels. Am dezent erleuchteten Strandhotel „Seerose“ in Kölpinsee blieb es mucksmäuschenstill und in nicht wenigen Privathäusern waren, ganz so wie an üblichen Abenden, bereits um 23 Uhr die Lichter erloschen.

Familie Kloss aus Berlin feierte in Zinnowitz in ihrer Zweitwohnung Silvester. Kurz vor Mitternacht unternahm das Paar noch einen Spaziergang zur Seebrücke. Quelle: Cornelia Meerkatz

Am Zinnowitzer Strand läutete Punkt Mitternacht ein Topfschläger das Jahr 2021 ein. Gerade mal etwa 50 Leute hatten sich hier versammelt, wo sich sonst Tausende zuprosteten und böllerten. Zwei Security-Kräfte standen breitbeinig vor dem abgesperrten Seebrückenzugang. Familie Kloss aus Berlin gehörte zu den wenigen Spaziergängern auf der Promenade. Das Paar besitzt seit fünf Jahren eine Zweitwohnung in Zinnowitz und verlebte den Jahreswechsel seither stets auf Usedom. „Aber so still wie in diesem Jahr hätten wir es doch nicht erwartet“, erklärten die beiden. „Es ist ja einerseits schön, dass sich die allermeisten Menschen an die Corona-Regelungen halten, aber ist wirkt schon alles ein wenig gespenstisch mit dieser Leere.“

Der Heringsdorfer Strand, an dem sonst zu Silvester Hochbetrieb herrscht, war diesmal nur spärlich besucht. Im fernen Swinemünde wurde um Mitternacht hingegen kräftig geböllert. Quelle: Dietmar Pühler

In Heringsdorf war es zum Jahreswechsel gleichsam sehr ruhig. Auf der Seebrücke fanden sich schätzungsweise 50 bis 60 Personen ein. Es gab ringsumher kein Feuerwerk, nur einige Wunderkerzen und vereinzelte Böller.

Insgesamt herrschte eine ruhige Stimmung. Ganz anders war die Situation in Swinemünde: Bereits fünf Minuten vor Mitternacht setzte in der polnischen Nachbarstadt ein länger andauerndes Feuerwerk ein. Zeitweise strahlte der gesamte Horizont im bunten Lichtschein der Raketen.

