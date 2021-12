Isha mischt in Wolgast Bubble-Teas

Wolgast

Ebenso Fruchtiges wie Erfrischendes hat Isha Büttner im Angebot. Im August hat ihr Bruder Vishal Büttner (20) in einem Ladenlokal in der Wolgaster Burgstraße seinen Bubble-Tea-Shop „Lou’s Boba“ eröffnet. Hier absolviert Isha zurzeit ein Praktikum, um im nächsten Jahr eine Lehre anzufangen. Der Umgang mit ihren Kunden macht der 17-jährigen Anklamerin sichtlich Spaß. „Im Sommer standen die Leute bei uns Schlange; jetzt im Winter ist es etwas verhaltener“, erzählt sie.

Die zunächst in Taiwan kreierte Getränkemixtur besteht aus Eistee, Saft, Joghurt oder Milch als Basis, die mit speziellen, aus Fruchtfleisch und -sirup bestehenden Bubbles oder sogenannten Jellys vermischt wird. „Das ist für jeden was Neues. Zu uns kommen sowohl Jugendliche als auch Erwachsene; heute war sogar ein 90-jähriger Mann da“, berichtet Isha Büttner. Ihr Bruder plane, im kommenden Jahr einen weiteren Bubble-Tea-Shop in Zinnowitz zu eröffnen, und halte derzeit schon nach einer geeigneten Lokalität Ausschau.

Von Tom Schröter