Ist Lassan in fünf Jahren schuldenfrei?

Lassan

Die Stadt muss weiter sehr sparsam haushalten. Weil es auch für dieses Jahr nicht gelungen ist, trotz aller Konsolidierung einen ausgeglichenen Haushalt hinzubekommen, haben die Stadtvertreter einstimmig die 3. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes beschlossen. Die freiwilligen Leistungen müssen aus diesem Grund weiter auf einem niedrigen Niveau gehalten werden.

Nach Aussage der Kämmerei des Amtes am Peenestrom fehlt im Ergebnishaushalt dieses Jahres eine Summe von knapp 400000 Euro. Dabei haben sich Einsparungen von 29500 Euro bereits zugunsten dieser Summe ausgewirkt. Unter Berücksichtigung von Rücklagen und vorhandener Altschulden ergibt sich zum Ende des Haushaltsjahres 2019 voraussichtlich ein Minus von 624 000 Euro. Im Finanzhaushalt wird am Ende mit den Altschulden ein Fehlbetrag von 477 000 zu Buche stehen.

Altfehlbeträge in Jahresscheiben abtragen

Doch es gibt Hoffnung für die kleine Stadt am Peenestrom, in absehbarer Zeit schuldenfrei zu werden. Durch die Neuregelung des Finanzausgleichsgesetzes ( FAG) im Innenministerium in Schwerin können Kommunen innerhalb von fünf Jahren ihre bis Ende 2018 angehäuften Altfehlbeträge abtragen. Das soll in Jahresscheiben von 20 Prozent erfolgen.

In Lassan beträgt laut Kämmerei der Altschuldenberg Ende 2018 mit 561000 Euro über eine halbe Million. Um die Entschuldung nutzen zu können, müssen jedoch bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehören Steuersätze mindestens in der vom Statistischen Landesamt festgesetzten Höhe oder höher. Die Stadt Lassan müsste aus diesem Grund über eine Erhöhung der Grundsteuer A – sie betrifft landwirtschaftliche Flächen – nachdenken.

Wie Katrin Jaddatz, Fachdienstleiterin Finanzen des Amtes am Peenestrom, den Stadtvertretern erläuterte, gehe es bei der Steuererhöhung um einen geringen Betrag, der am Ende eine Summe von insgesamt 1200 Euro erbringe. Aber genau diese Summe werde benötigt, um das Entschuldungsprozedere nutzen zu können.

Geringe zusätzliche Belastung pro Jahr

Für die Fraktion Freie Wähler/ AfD ist die Erhöhung der Grundsteuer A daher eine vertretbare Entscheidung, auch wenn er sonst kein Freund von Steuererhöhungen ist. „Die Stadt erzielt dadurch eine große Ersparnis. Wir können jährlich 120 000 Euro Altschulden tilgen. So ein Angebot muss man nutzen“, erklärte Gerd Ernst (Freie Wähler). Zudem sei der zusätzliche jährliche Belastung der von der Steuererhöhung betroffenen Landwirte gering. Auch die die anderen Stadtvertreter hatten keine Einwände dagegen vorzubringen. Die Stadtvertretung wird sich daher im Januar erneut mit dem Thema und den dazu erforderlichen Beschlüssen beschäftigen.

„Wir hoffen, dass die notwendige Steuererhöhung möglichst schnell beschlossen wird. Wenn unsere Kommune endlich schuldenfrei ist, ergeben sich für Lassan ganz andere Gestaltungsmöglichkeiten bei den Investitionen und den freiwilligen Aufgaben. Man braucht dann nirgends mehr Bittsteller zu sein“, erklärte dazu nach der Sitzung der Fraktionschef der Freien Wähler/ AfD, Stefan Nowack.

Von Cornelia Meerkatz