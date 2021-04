Ist das Eckhaus in Wolgaster Steinstraße noch zu retten?

Wolgast

In Wolgast zeichnet sich eine Lösung für den Fortbestand eines weiteren Schlüsselobjektes in der Innenstadt ab. Nachdem die Stadt das Gebäudeensemble Steinstraße 1/1a veräußert hat, wird nun von privater Seite eine Sanierung des Gebäudebestandes erwogen. Am Donnerstagabend befürwortete der Bauausschuss die Bereitstellung von Städtebaufördermitteln bis zu 55 000 Euro, um kleinteilige Modernisierungsmaßnahmen an den beiden Häusern vorzunehmen.

Wie mitgeteilt wurde, soll der Dachbereich von innen isoliert und mit roten Ziegeln neu gedeckt werden. An eine Ausbesserung und „eventuell schlanke Isolierung der Fassade mit farblichem Neuanstrich“ ist ebenso gedacht wie ein Auswechseln von schlecht isolierten und defekten Fenstern und Türen aus Holz. Auch im Inneren des Hauses, in dem sich zuletzt ein Gemüse- und Blumenladen befand, sind umfangreiche Renovierungsarbeiten vorgesehen.

Am Ende doch Neubau- statt Sanierungsvorhaben?

Während Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) vor dem Ausschuss darauf hinwies, dass das alte Häuserpaar an der Ecke Langestraße/Steinstraße stadtbildprägenden Charakter trage, machte er gleichzeitig auf den maroden Zustand unter anderem von Teilen des Fachwerks aufmerksam. Stadtvertreter Arne Koplin (Kompetenz für Wolgast) erklärte dazu: „Es bleibt zu hoffen, dass am Ende nicht wie im Falle des früheren Schuhhauses Jung aus einem Sanierungs- ein Neubauvorhaben wird.“

Das einstige Schuhhaus Langestraße 10 ist bereits seit mehreren Monaten eine Baustelle, nachdem die Familie Lada das Objekt erworben hatte. Zunächst war auch hier eine Sanierung und Modernisierung des markanten Gebäudekomplexes beabsichtigt. Da sich im Zuge der laufenden Arbeiten jedoch herausstellte, dass deutlich weniger von der alten, größtenteils von 1750 stammenden Bausubstanz erhalten werden kann als ursprünglich angenommen, wurde das Projekt inzwischen als Neubauvorhaben deklariert. Um die Finanzierung abzusichern, entschied die Stadtvertretung Mitte März, trotz der veränderten Umstände an der Gewährung von Städtebaufördermitteln in Höhe von 181 310 Euro festzuhalten. Unterdessen wird das ehrgeizige Vorhaben mit großem Aufwand weiter Stück für Stück umgesetzt.

Das Eckhaus am Rathausplatz 5 in Wolgast ist seit einigen Tagen von einem Baugerüst umgeben. Hier wird die Fassade aufgearbeitet. Quelle: Tom Schröter

Seit einigen Tagen ist auch das um 1720 erbaute Wohn- und Geschäftshaus am Rathausplatz 5 in ein Baugerüst gehüllt. Hier widmen sich Mitarbeiter der Malerfirma Wolf der Fassade des Eckhauses. Unter anderem werden das Fachwerk frisch konserviert und Fugen fachmännisch verschlossen.

Gefahrenabwehr in der Wilhelmstraße

Mit einem Bauzaun ist schon seit Monaten das Haus Wilhelmstraße 65 abgesperrt. „Hier sind einige Dachziegel lose“, so dass eine Gefahr für Fußgänger bestanden habe, berichtet Ulrike Knoll, Leiterin des Fachbereiches Bauen und Stadtentwicklung. „Außerdem neigt sich der Giebel etwas“, so dass aus Gründen der Sicherheit habe gehandelt werden müssen. Eine Sanierung dieses Privatgebäudes sei zurzeit nicht abzusehen.

Unterdessen bereitet die Stadtverwaltung den Neuausbau der etwa 200 Meter langen Straße Am Speicher vor, der noch in diesem Jahr über die Bühne gehen müsse. Denn: „2022 plant die Usedomer Bäderbahn die Umgestaltung des Bahnüberganges am Schiffbauerdamm“, berichtet Ulrike Knoll. Eine der beiden Zufahrten zur Peene-Werft müsse als Verkehrsanbindung und Rettungszufahrt unbedingt nutzbar sein. Schon im Juli 2016 hatte die Stadt zur Finanzierung der Straße Am Speicher vom Schweriner Wirtschaftsministerium einen Zuwendungsbescheid über 280 000 Euro erhalten.

Von Tom Schröter