Jäger: Volle Mülleimer auf dem Gnitz bergen Gefahren

Zinnowitz/Neuendorf

Jäger Harald Hubrecht schlägt Alarm. „Die Müllbehälter, die am Radweg zwischen Zinnowitz und Neuendorf aufgestellt wurden, sind übervoll“, berichtet der Zinnowitzer. „Mindestens ein halbes Jahr lang wurden die Körbe, die zum Teil Speisereste enthalten, nicht mehr geleert. Inzwischen quellen sie über und locken Tiere an, insbesondere Wildschweine.“

Der Weidmann macht darauf aufmerksam, dass sich Wildschweine mit der Afrikanischen Schweinepest infizieren können, wenn sie gewisse Lebensmittel aufnehmen. „Wenn sie zum Beispiel infizierte, etwa aus Österreich oder Sachsen stammende Salami fressen, wird der als extrem widerstandsfähig geltende Erreger auf sie übertragen. Und dann können sie weitere Schweine anstecken“, warnt er. Für die betroffenen Schwarzkittel bedeute dies das Todesurteil.

Rieck: „Straße steht in unserem Tourenplan“

Tiere machen sich über den Inhalt der überquellenden Müllkörbe am Radweg zwischen Zinnowitz und Neuendorf her. Quelle: Tom Schröter

Der Bundesverband praktizierender Tierärzte stimmt Hubrecht zu: „Für Reisende, insbesondere auch Fernfahrer, gilt daher der dringende Hinweis, keine Lebensmittel tierischer Herkunft oder Reiseproviant aus den betroffenen Gebieten mitzubringen. Generell sollten Speisereste in verschlossenen Müllbehältern entsorgt werden“, heißt es auf der Internetseite des Verbandes. „Wenn an unseren Straßen so ein Schindluder getrieben wird, brauchen wir gegen die Einschleppung des Virus keine teuren Zäune ziehen“, schlussfolgert der Jäger und fordert, dass die Müllbehälter umgehend geleert werden und auch deren Umfeld gesäubert wird.

Für die Wartung der betreffenden Kreisstraße 29 und des angrenzenden Radweges ist die Kreisstraßenmeisterei zuständig. Dies bestätigt Kreisstraßenmeister Hardy Rieck auf Anfrage. „Die Kreisstraße inklusive des Radwegs ist Bestandteil unseres Tourenplans, der allerdings im Winter zeitlich etwas gestreckt ist“, so Rieck. Dass die Abfallbehälter seit sechs Monaten sich selbst überlassen seien, sei seiner Meinung nach allerdings „definitiv übertrieben“. Unabhängig davon wolle er sich umgehend um das Problem kümmern. „Allerspätestens Anfang nächster Woche“, so versichert Rieck, „wird das bereinigt.“

Am Abzweig Piepenkopp werden seit Jahren regelmäßig Grünabfälle und Müll illegal deponiert. Quelle: Tom Schröter

Auch Revierförster Axel Schiebe ärgert sich über das vom Jäger Harald Hubrecht angesprochene Müllproblem, das eigentlich noch viel größer sei. „An dieser Kreisstraße wird am Abzweig Piepenkopp regelmäßig auch Grünschnitt illegal abgelagert, wenn der nahe Wertstoffhof mal geschlossen hat“, klagt der Grünrock. Außerdem würden an gleicher Stelle zumeist im Frühjahr auch Tapeten, Farbeimer und ausrangierte Möbel abgestellt. Schiebe: „Man merkt daran, dass gerade wieder jemand seine Ferienwohnung für die Saison hergerichtet hat.“

Von Tom Schröter