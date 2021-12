Jahreswechsel auf Usedom: Das können Gäste statt Feuerwerk erleben

Heringsorf

Wer Weihnachten und Silvester auf die Insel Usedom kommt, sollte sich womöglich noch einen zweiten Pullover oder eine dicke Jacke mitnehmen. Der Grund: Viele Hotels verlagern ihre Aktivitäten mit den Gästen ins Freie. Sei es eine Runde Wassertreten in der Ostsee, Walken und Laufen am Strand oder das Knüppelbrot an der Feuerschale. Auch wenn es kaum Veranstaltungen rund um den Jahreswechsel gibt – geschweige denn Höhenfeuerwerke – möchten die Gastgeber ihren Urlaubern ein kleines Programm bieten.

Aktivitäten an der frischen Luft tun dem Körper gut

„Auch wenn es keine Veranstaltungen gibt, ist es für die Menschen mal die Chance, die Zeit für sich und die Familie zu nutzen. Wir haben den großen Vorteil, dass sich der Strand sprichwörtlich vor der eigenen Haustür befindet – dort ist ausreichend Platz und man kann Abstand zu anderen halten“, erklärt Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann. Er legt den Gästen zum Beispiel einen Rundgang durch die Kaiserbäder ans Herz. „Die Weihnachtsbeleuchtung werden wir wohl noch über den Jahreswechsel hinaus in den Orten stehen lassen, damit es nicht so trist wirkt“, sagt er.

Auch der Kur- und Heilwald lädt zu einem Spaziergang ein. „Frische Luft tut gut und sowohl Gäste als auch Einheimische können zum Jahreswechsel mal richtig durchatmen“, erklärt er. Der Kurdirektor hofft, dass das kommende Jahr aus touristischer Sicht besser wird. „2020 hatten wir keine Touristen zum Jahreswechsel auf der Insel, in diesem Jahr ist es möglich. Wenn man es positiv sieht, wird die Lage von Jahr zu Jahr besser“, sagt er.

Feuerschale statt Feuerwerk bei „Upstaalsboom“

„Wir haben an unserer Promenadenseite eine Feuerschale aufgebaut. Dazu gibt es einen Bratapfelempfang mit Glühwein oder auch Knüppelbrot über dem offenen Feuer“, sagt Peter Maier, Hoteldirektor bei Upstaalsboom in Heringsdorf. Die Auslastung des Hauses hat die Geschäftsführung in Eigenregie bereits im Vorfeld runtergefahren. „Es gibt ja die Mindestabstände zwischen den Tischen beim Frühstück und damit man nicht in zu vielen Durchgängen essen muss, haben wir uns für eine Reduzierung der Auslastung entschieden“, erklärt Maier.

Alle denk- und machbaren Veranstaltungen verlagerte das Hotel ins Freie. „In kleinen Gruppen kann man eine Ortswanderung unternehmen oder wir essen draußen am Feuerring eine Erbsensuppe. Wir versuchen alles, damit wir den Gästen wenigstens ein bisschen bieten können“, sagt er.

Unter den Mitarbeitern ist aufgrund der jetzigen geringeren Auslastung schon wieder Kurzarbeit angesagt. „Wir haben diese Regelung fair unter allen Kollegen aufgeteilt. Heißt also, dass sie anstatt der zwei freien Tage in der Woche nun einen zusätzlichen Tag nicht da sind“, sagt er.

Weihnachtsgeschäft gehört traditionell den Hotels

„Das Weihnachtsfest ist eher das Geschäft für die Hotelbetreiber“, erklärt Esther Schulze, Vermittlerin von rund 400 Ferienwohnungen in der Inselmitte und im Norden. „Die Gäste möchten sich zum Fest bedienen lassen, möglichst nicht kochen und auch keinen Abwasch haben – deswegen gehen sie ins Hotel. Zum Jahreswechsel ändert sich die Situation und die Gäste sind Selbstversorger in den Ferienwohnungen. Derzeit sind unsere Ferienwohnungen zu 80 Prozent über Silvester belegt. Mit etwas Glück schaffen wir es noch auf 90 Prozent – jeden Tag kommen noch Buchungsanfragen“, sagt sie.

Alle Gäste bekamen im Vorfeld die aktuellen Reisebedingungen zugeschickt. „Durch die 2G-Regelung kamen auch ein paar Stornierungen, aber an gleicher Stelle wurde die Unterkunft von anderen gebucht“, sagt sie. Das obligatorische negative Schnelltestzertifikat bei der Anreise haben die meisten dabei. „Das klappt reibungslos“, sagt sie. Sie betont, dass man jetzt noch einige gute Ferienwohnungen bekommen kann. „In fast jeder Preisklasse ist noch was dabei.“

Der Weihnachtsmann kommt aufs Zimmer

„Zum Weihnachtsfest haben wir noch Kapazitäten – zum Jahreswechsel wird es eng“, betont Petra Bensemann vom Hotel „Das Ahlbeck“ in Ahlbeck. „Dieses Weihnachtsfest wird sehr viel individueller als zu gewöhnlichen Jahren vor der Corona-Zeit“, sagt sie. Der Weihnachtsmann wird kommen, aber er bringt die Geschenke direkt zu den Gästen auf das Zimmer. „Wir liefern auch das Essen aufs Zimmer“, sagt sie.

Was es in diesem Jahr allerdings nicht geben wird, wird die Fahrt mit dem Kaiserbäderexpress sein. „Dafür bietet der Wellnessbereich Wassertreten am Strand und Nordic-Walking an oder man kann eine Runde durch die Kaiserbäder in Begleitung laufen. Unser großes Glück ist, dass wir die Ostsee vor der Tür haben und dies viele Gäste für einen Strandspaziergang nutzen werden. Auch die Gottesdienste werden zum Teil ins Freie verlegt“, sagt sie.

Musik aus der Konserve und Glühwein „to go“ für den Strand

Im Zinnowitzer Familienhotel „Casa Familia“ ist das Küchenteam gerade damit beschäftigt, die Essensbestellung für den Jahreswechsel vorzubereiten. „Es sind noch so viele Unwägbarkeiten dabei“, sagt Hotelchef Andreas Queisner. Unter anderem, dass bis jetzt keine Gewissheit besteht, unter welchen Bedingungen nun gereist werden darf. „Jeden Tag gibt es neue Entscheidungen. Auch für die Gäste ist das nicht schön“, sagt er. Zum Jahreswechsel sind im Casa Familia noch 20 Zimmer verschiedenster Kategorien frei. „In normalen Jahren sind wir Ende Januar für den darauffolgenden Jahreswechsel ausgebucht – bis auf das letzte Zimmer“, sagt er.

Zu Silvester soll es einen Gala-Abend mit Menü geben. „Die Musik kommt aus der Konserve und Tanz wird es nicht geben. Für die Gäste, die zum Jahreswechsel an den Strand gehen, geben wir einen Sekt oder den Glühwein mit auf den Weg“, erklärt er.

Von Hannes Ewert