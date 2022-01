Jahreswechsel auf Usedom: „Der Anteil dankbarer Gäste war sehr hoch“ 

Heringsdorf/Zinnowitz

Die Bierwagen sind wieder im Winterlager, die letzten Sektgläser sind poliert und auf den Promenaden herrscht nach dem Jahreswechsel wieder Ordnung und Sauberkeit. Für die Gastronomen ist es nun Zeit, eine Bilanz nach dem Start ins Jahr 2022 zu ziehen. Ob Ferienwohnungsvermittler, Gastronom, Hotelbetreiber oder auch privater Vermieter – für alle war Silvester seit mehreren Wochen eine große Wundertüte. Wie reagieren die Urlauber darauf, dass es keine großen Veranstaltungen und offizielle Feuerwerke gibt?

Glückliches Grundgefühl über die Insel hinweg

„Auf der Insel Usedom herrschte das glückliche Grundgefühl, dass man wieder Gastgeber sein durfte“, betont Krister Hennige, Vorsitzender der Dehoga in der Region. Nicht nur auf den Straßen der Insel wurde es voll, sondern auch in den Gaststätten, Hotels und Ferienwohnungen. Der Jahreswechsel hatte für ihn eine völlig neue Qualität. „Ich denke, dass die Menschen wieder mehr zu sich selbst gefunden haben. Statt vielfältiger Animation und Veranstaltungen mit Feuerwerken, Musik und viel Tanz gab es eben nur den Glühwein vom Stand, die Bratwurst oder den ausgedehnten Winterspaziergang am Strand – das Angebot wurde meiner Meinung nach sehr gut angenommen“, sagt er. Für Hennige war der Anteil dankbarer Gäste sehr hoch. „Da sieht man mal, dass die Gäste an die Ostsee kommen, obwohl ihnen keine Veranstaltung geboten werden darf. Sie möchten raus aus ihrem Alltag und rein in die Natur, das Meer sehen oder am Strand spazieren gehen. Das ist hier unser großer Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Regionen“, sagt er.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Großer Zuspruch bei den Strandbar-Betreibern

Auch die Betreiber von Strandbars waren froh über den großen Zuspruch. „So viele Menschen haben wir über den Jahreswechsel noch nie bei uns gesehen“, sagt Sandra Birkholz, Ehefrau von Alex Birkholz aus den Kaiserbädern. Auf Höhe des Steigenberger Hotels betreiben sie seit einigen Jahren eine Strandbar mit allerlei Getränken und kleinen Snacks. „Trotz des ungemütlichen Wetters waren die Menschen sehr dankbar über das Angebot“, sagt sie. Sandra Birkholz findet, dass das Angebot zum Jahreswechsel die Insel ein wenig sympathischer und attraktiver gemacht hat. „Kleinere Angebote – seien es Auftritte auf der Promenade oder am Strand – mögen die Gäste viel lieber als die große Bespaßung von Tausenden“, erklärt sie. Sie könnte sich vorstellen, dass das Angebot im nächsten Jahr ähnlich aussehen könnte.

In den Geschäften auf der Seebrücke Heringsdorf herrschte am 31. Dezember viel Betrieb. Quelle: Henrik Nitzsche

Nächstes Mal wieder mit Partyzelt am Strand

Ringo Paukewadt, der neben der Ahlbecker Seebrücke Glühwein und Co. unter die Gäste brachte, war durchaus zufrieden mit dem Jahreswechsel. „Die Gäste haben natürlich danach gefragt, ob noch irgendwo was los ist. Aber im Rahmen des Möglichen hatten wir einen gelungenen Start“, sagt er. Sollte es beim Jahreswechsel von 2022 zu 2023 wieder möglich sein, unter normalen Bedingungen zu feiern, möchte er auch wieder ein Partyzelt aufbauen. „Wenn wir dürfen, geben wir wieder mehr Gas. Und wir hoffen, dass wieder Feuerwerke offiziell möglich sind, denn so schaut man nicht nur in den dunklen Himmel um Mitternacht.“

Jahreswechsel war eine gesunde Mischung

Es war doch mehr los in den Orten als erwartet. In der Vergangenheit war ja immer noch die Rede davon, dass Buchungen storniert wurden, aber ich hatte das Gefühl, dass die Orte gut besucht waren“, betont Heringsdorfs Kurdirektor Thomas Heilmann. Der Jahreswechsel ist für die Touristiker noch mal die Chance, etwas Geld zu verdienen, bevor es durch die lange Durststrecke Januar und Februar geht. „Der Jahreswechsel war eine gesunde Mischung aus dem, was die Leute erwarten und was wir bieten konnten.“

„Die Gäste haben gelacht, gescherzt und waren gut drauf“, sagt Klaus Ewert, der an der Heringsdorfer Seebrücke eine mobile Kaffeebar betreibt. „Wir hatten ein paar stressige Tage, aber es war wirklich in Ordnung. Sowohl am Freitag auch als am Samstag war am Strand eine regelrechte Völkerwanderung. Ich denke, dass die Menschen das Beste aus der Situation gemacht haben“, sagt er. Gemeckert über die aktuelle Situation – dass es zum Beispiel keine Veranstaltungen gibt – habe niemand.

„Bis zum Schluss hatten wir Angst, ob wir überhaupt öffnen dürfen“

„Wir hatten eigentlich bis zum Schluss Angst, ob wir überhaupt öffnen dürfen. In Mecklenburg-Vorpommern haben wir gesehen, dass Weihnachtsmärkte von einem auf den anderen Tag geschlossen werden können. Das wäre nicht nur schade für die Urlauber, sondern auch für die Einheimischen gewesen“, erklärt Ralf Schwarzenberg, der an der Zinnowitzer Seebrücke Glühwein und andere Getränke unter die Kundschaft brachte. Der Gastronom war froh, dass den Gästen wenigstens der Glühwein geboten werden konnte. „Es muss auch nicht immer das höchste und größte Feuerwerk geboten werden. Manchmal sind die Menschen auch mit sehr kleinen Dingen zufrieden.“

Einziger Wermutstropfen an der Zinnowitzer Seebrücke war, dass ein Großteil der Gastronomen bereits vor dem Jahreswechsel ihre Stände abbauten und verschwanden. „Darüber werden wir uns noch mal unterhalten. Wir kommen gemeinsam und wir gehen gemeinsam. Es gab zwar offiziell keine Veranstaltung, aber am Neujahrstag liefen noch tausende Urlauber von A nach B, um sich die Beine zu vertreten. Sie hätten mit Sicherheit noch eine Bratwurst gegessen.“

Von Hannes Ewert