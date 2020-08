Zinnowitz

Schauspieler Jan Kittmann kennt die Insel Usedom gut – war er doch ab 2005 Eleve an der Zinnowitzer Theaterakademie. In seinem ersten Jahr dort spielte er bereits in einem Stück am Staatstheater Schwerin. Jetzt kehrt er auf die Insel zurück und gastiert auf der Vinetabühne. Die OZ hat mit dem Schauspieler unter anderem über Traumrollen und seine Usedomer Jahre gesprochen.

Ostsee-Zeitung: Stellen Sie sich doch bitte in wenigen Sätzen als Schauspieler vor. Wo sehen Sie ihre besonderen Stärken, welche Traumrollen konnten Sie schon übernehmen, welche wünschen Sie sich und geht auch bei Ihnen der aktuelle Trend stärker ins TV als auf die offenbar etwas unsicherer gewordenen und häufig schlecht bezahlten Theaterbühnen?

Kittmann: Nach meiner Schauspielausbildung bin ich sehr klassisch gestartet und war zunächst für vier Jahre in einem Festengagement am Stadttheater in Stendal. Ohne festen Plan, aber zumindest mit dem tollkühnem Bestreben, jetzt eine zweigleisige Karriere anzugehen (also auf der Bühne und vor der Kamera), löste ich mich aus dem Festvertrag und gastierte in den folgenden vier Jahren hauptsächlich an verschiedenen Privattheatern wie Dresden, München, Düsseldorf, aber auch am Staatstheater in Hannover. Traumrollen ist ein weites Feld, oft stellten sie sich erst als solche während der Arbeit heraus. Mich überraschten am meisten die Stücke, die ich in über 150 Klassenzimmern gespielt habe.

Als ich 2017 das Glück hatte, als Hauptkommissar besetzt zu werden, war das in dem Umfang natürlich auch eine Rolle, die ich mir zu diesem Zeitpunkt nicht zu erträumen gewagt hätte. Ich spiele sehr gerne Theater und will es weder aufgeben noch würde ich sagen, dass ich in Zukunft das TV vorziehe.

Wie Manuela Wisbek waren auch Sie, und zwar ab 2005, Eleve an der Zinnowitzer Theaterakademie. Wie fällt Ihr ganz subjektiver Rückblick auf die Usedomer Lehrjahre, auf Vineta & Co. mit nun schon etlichen Jahren Abstand aus?

Rückblickend war es eine unglaublich tolle und lehrreiche Zeit, was nicht nur daran lag, dass ich vier Jahre lang an der Ostsee wohnte. Mir persönlich tat es sehr gut, als Berliner in einen kleinen Ort wie Zinnowitz zu ziehen und das Kleinstadttempo zu erfahren. Als Eleven haben wir dort viel gelernt und vor allem viel gearbeitet – also auf der Bühne und in unserem Beruf. In meinem ersten Jahr spielte ich dort schon allein vier Stücke, eines davon sogar am Staatstheater in Schwerin.

Ihre bis dato umfänglichste Fernsehproduktion war im Vorjahr der Zehnteiler „Die Klempnerin“ bei RTL. Stehen Sie auf Serien und wird es bald eine neue mit Ihnen geben? Wo kann man Sie aktuell sehen?

Klar, aber Serie ist nicht gleich Serie und mittlerweile verbringt man ja mehr mit dem Suchen nach der perfekten Serie für das Abendprogramm als mit dem Gucken selbst. Filme sind natürlich ebenfalls toll, aber die Art, wie in den neuen horizontalen Serien Handlungen erzählt und Figuren gebaut werden können, finde ich unglaublich faszinierend. Derzeit kann man mich in den Mediatheken finden, vielleicht sieht man mich demnächst auch wieder öfter.

Auf dem ZDF-Traumschiff waren Sie an der ersten Verlobung eines homosexuellen Paares beteiligt. Das sorgte für allerhand mediales Interesse. Welche Repliken darauf gab es an Ihre ganz persönliche Adresse?

Das Feedback, das mich persönlich erreichte, war ehrlich gesagt ausnahmslos positiv, was mich insofern gefreut hat, weil ich das Signal, das mit der Verlobung und dem ersten homosexuellen Kuss gesendet wurde, überfällig fand.

Haben Sie eine Vorliebe für Komödien? Die Liste Ihrer Bühnenrollen deutet darauf hin. Wurde der Grundstein dafür schon in Zinnowitz gelegt?

Der besondere Reiz am Theater ist das unmittelbare Feedback des Publikums, was natürlich durch das Lachen in Komödien am besten spürbar ist. Ich bringe Menschen sehr gern zum Lachen und lache selbst auch unglaublich gern. Es ist nicht unbedingt eine Vorliebe, aber ich mag es schon sehr, in einer guten Komödie zu spielen und mir mit tollen Kollegen auf der Bühne die Pointen zuzuspielen, bis die Zuschauer toben. Allerdings spiele ich auch gern Kinder- und Jugendtheater. Eine meiner Lieblingsrollen war der Tom in „ Tom Sawyer“. Ich sehne mich dennoch öfter mal wieder nach einer tragischen Rolle in einem Klassiker.

Für viele Künstler und namentlich auch freie Schauspieler war die Corona-Zeit eine sehr schwierige Phase, für manche ist sie es bis heute. Wie sind Sie damit umgegangen? Und wie sehen Sie die Chancen auf eine weitgehende Normalisierung des Alltags?

Ich habe unabhängig von Einschränkungen und Ängsten die zusätzliche Zeit mit meiner Tochter sehr genossen. Ich weiß, wie wichtig oft jeder einzelne Job und jedes Projekt für mich und meine Kollegen ist, um die eigenen Ausgaben zu decken, und bange deshalb um die gesamte Branche, die vielen Privattheater, in der Hoffnung, dass sie es irgendwie überstehen. Die Kulturbranche ist derzeit mit am meisten gebeutelt, wird wenig unterstützt und ist leider weit entfernt von einer Normalisierung. Auflagen sind in einer Pandemie unbedingt und absolut notwendig, um die Bevölkerung zu schützen. Und ich maße mir nicht an, Lösungen bieten zu können. Aber helfen würde sicher, wenn die Bürger zum einen aufhören, sich künstlich aufzuregen über prophylaktische Maßnahmen. Zum anderen sollten die Regierungen etwas losgelöster von Lobbyverpflichtungen und Meinungsumfragen bleiben, so dass die Entscheidungen weniger bürokratisch erscheinen, sondern nachvollziehbar und nachhaltig sinnvoll. Dann entstehen auch nicht diese Kontroversen. Zum Beispiel dass ich stundenlang im Zug oder Flieger zusammengepfercht sitzen darf, aber im Theater oder Kino weiterhin 1,5 Meter Abstand gelten.

Info: Schauspieler Jan Kittmann ist Gast des Podcastformates von „Zwischen den Wellen“ heute ab 20 Uhr auf der Ostseebühne Zinnowitz. Karten gibt es an der Abendkasse.

Von Steffen Adler