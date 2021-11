Janine Pillip aus Ahlbeck: Ihr Herz schlägt für die Kirchengemeinde

Ahlbeck

Bei Janine Pillip konnten am Wochenende vor allem die jüngsten Besucher des Ahlbecker Weihnachtsmarktes kreativ werden. Die 39-Jährige aus Ahlbeck engagiert sich in der Kirchengemeinde Heringsdorf-Bansin und betreute den Stand für die Kleinen. Sie konnten malen und mit Holz arbeiten. Ebenso gab es bei ihr Minikrippen in der Streichholzschachtel.

Die Sekretärin in der Ahlbecker Reha-Klinik genießt die Arbeit in der Kirchengemeinde, weil sie den Austausch mit Menschen mag. „Ich bin gläubig und freue mich, mit Gleichgesinnten zusammen zu sein.“ Die Mutter eines Sohnes singt im Kirchenchor und spielt Gitarre. In ihrer Freizeit ist sie oft mit dem Fahrrad unterwegs.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ein bevorzugtes Urlaubsland hat die gebürtige Insulanerin nicht. Erholung pur findet sie an verlängerten Wochenenden vor allem bei Städtereisen. „Rom und London kann ich nur empfehlen. Da würde ich immer wieder hinfahren, weil es da sehr viel zu entdecken gibt“, sagt die 39-Jährige.

Von Henrik Nitzsche