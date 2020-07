Koserow

Die achte Usedomer Dichternacht hat sich am Samstagabend unter veränderten Bedingungen erfolgreich neu etabliert. Premiere feierte das stimmungsvolle und gut besuchte Event, das künstlerisch wieder in den Händen von Inselkind Dominik Bartels lag, nun in der Inselmitte.

Da es in Heringsdorf zwischenzeitlich womöglich an entschlossenem Handeln und einem günstigen Sommertermin mangelte, sprangen die Kurdirektion Koserow und das Hotel „Nautic“ ein. Open air bildete die hübsch beleuchtete Hotelparkanlage eine großartige Location, die einzig ab halb zehn Uhr abends unter massenhaften und unglaublich aggressiven Attacken durch Mückenschwärme litt. Doch da mussten Akteure wie Zuschauer durch!

Deutsche Poetry-Slam-Szene

Auf der Bühne zu erleben war wieder einmal die Creme de la Creme der deutschen Poetry-Slam-Szene, laut Bartels als Line-up sonst eigentlich nur in Großstädten wie Hamburg oder Berlin zu erleben. Entsprechend hoch fiel die Punktvergabe durch eine Publikumsjury, die von jedem Dichter zwei Texte zu bewerten hatte, aus.

Die Vorträge durften jeweils maximal sieben Minuten lang und mussten selbst geschrieben sein. Die Zweitverwertung von geistigem Eigentum anderer Kollegen ist bei diesem Wettstreit strengstens verboten, ebenso dürfen keinerlei Requisiten zum Einsatz kommen. Es zählen also das Wort, die Performance, Intelligenz und Humor.

Marie-Theres Schwinn, die aus Nordhausen stammt und jetzt in Rostock lebt, wusste von den skurrilen Erlebnissen auf Kreuzfahrtschiffen zu berichten. Später ging sie der philosophischen und angenehm tiefgründigen wie ewig jungen Frage nach: Wer bin ich eigentlich? Das zielte weder auf Schenkelklopfer noch zweideutige Oberflächlichkeit, sondern stimmte wohltuend nachdenklich.

Wenn Abc-Schützen Businesspläne machen

Piet Webers Vortrag in Sachen Telekom wusste hingegen vor allem durch die Offenlegung der idiotisch-unbrauchbaren Strategie des Unternehmens in Sachen Service zu gefallen. Das hatten offenbar schon viele der Zuschauer selbst so erlebt und feierten Text und Autor lautstark. Auch sein zweiter Beitrag, über Businesspläne erstellende Abc-Schützen, wurde hoch bewertet.

Paul Bokowskis ( Berlin) großartige Nummer über Erlebtes an Bord einer Maschine der insolvent gegangenen Air Berlin muss man einfach erleben. Der Mann hat das Zeug zum Alleinunterhalter, was er auch bei der Beschreibung des Generationenkonflikts beim Arbeiten am Rechner (Beispiel Datenschutzgrundverordnung) eindrucksvoll nachwies.

Ein Herz für Kleinkriminelle

Bleibt der Jenenser Friedrich Herrmann, der sich am Ende hauchdünn den Titel des diesjährigen Usedomer Dichterfürsten holte. Tiefsinnig und kunstfertig, komisch und empathisch zugleich wusste der Thüringer über das Zögern und Zaudern im täglichen Leben zu berichten, um im zweiten Vortrag sein Herz für Kleinkriminelle zu offenbaren. Das hatte Stil, war dem Volk aufs Maul geschaut und besaß – für den jungen Künstler – eine bereits ganz erstaunliche Mixtur aus lauten und sehr leisen, aber feinen Tönen. Seine Zugabe eingeschlossen.

Ein großes Dankeschön von Akteuren wie Zuschauern galt schließlich den umsichtigen Gastgebern in Koserow, die in Person von Hotelchef Thomas Wellnitz und Kurdirektorin Nadine Riethdorf zu später Stunde von der Bühne versicherten, dass es 2021 eine Neuauflage dieser Veranstaltung geben werde. Schön, dass sich das Bernsteinbad in der Inselmitte auch kulturell sukzessive weiter profiliert und immer wieder Mut zu Neuem beweist.

Selbst in der an Veranstaltungen coronabedingt etwas flauen diesjährigen Saison gab und gibt es hier Niveauvolles zu erleben, was Lust auf das nächste Jahr, dann hoffentlich unter wieder günstigeren Umständen, macht.

Von Steffen Adler