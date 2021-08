Heringsdorf

Es sollte ein schöner Nachmittag mit einer Fahrt auf einem Jetski werden ... Er endete tödlich. Der tragische Sportbootunfall, bei dem am späten Sonnabendnachmittag gegen 16.50 Uhr ein 51-jähriger Urlauber aus Baden-Württemberg ums Leben kam, ist auch zwei Tage danach noch immer Gesprächsthema unter Einheimischen und Gästen. Wie konnte dieses Drama passieren, fragen sich viele.

Fakt ist, so die Aussage des Sprechers der Polizeiinspektion Anklam, Andrej Krosse, dass es keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden oder ein Unfallgeschehen mit einem weiteren Beteiligten gibt. Der 51-Jährige war mit dem Jetski nahe der Seebrücke Heringsdorf unterwegs. Das Fahrzeug war nicht das Eigentum des Urlaubers, ein Freund hatte es ihm zur Verfügung gestellt. Aus ungeklärter Ursache stürzte der Mann während der Fahrt auf der Ostsee plötzlich vom Jetski. Die Rettungskräfte der Wasserwacht hatten bemerkt, dass das Fahrzeug sich nicht mehr bewegte und der Fahrer verschwunden war. Sie eilten sofort zu Hilfe.

Verunglückter war jährlich auf Usedom im Urlaub

Mehrere Rettungsschwimmer und ein angeforderter Rettungshubschrauber begannen umgehend mit der Suche nach dem 51-Jährigen. Wenige Minuten später wurde dieser leblos im Wasser aufgefunden und geborgen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 51-Jährige. Sebastian Antczak, der Wachleiter der DRK-Wasserwacht in den Kaiserbädern, der den Urlauber sehr gut kannte, zeigt sich betroffen. „Alljährlich verbrachte der Mann Urlaubstage auf Usedom – und das seit vielen Jahren“, schildert er. „Ein Unfall auf oder im Wasser geht uns Rettern immer sehr nahe, aber wenn man den Verunglückten persönlich gut kennt, ist das immer noch mal sehr viel schwerer“, fügt er hinzu.

Auf der Heringsdorfer Seebrücke verfolgten viele Spaziergänger die Rettungsaktion am Strand. Einige konnten es auch nicht lassen und zückten das Handy. Quelle: Tilo Wallrodt

Die Rettungsaktion in Richtung Ahlbeck wurde von vielen Strandgängern und Besuchern der Seebrücke in Heringsdorf beobachtet. Besonders die Seebrücke füllte sich, nachdem der Rettungshubschrauber auf dem daneben befindlichen Sportplatz gelandet war. Die längere Zeit in Anspruch nehmende versuchte Reanimation hielt Gaffer nicht davon ab, das Handy zu zücken und zu filmen. Im nahe gelegenen Hotel Kaiserhof, wo im Kaiserbädersaal die Jugendweihefeier stattfand, wurden die Anwesenden durch das Sondersignal auf die laufende Rettungsaktion aufmerksam.

Plötzlicher Herzstillstand denkbar

Mitarbeiter der Wasserschutzpolizeiinspektion Wolgast und des Kriminaldauerdienstes Anklam haben die Ermittlungen zur genauen Unfallursache aufgenommen. Laut Polizei ist es denkbar, dass eventuell ein plötzlicher Herzstillstand Ursache des Unfalls war. Denn die Beamten der Wasserschutzpolizei, die sich mit einem Jetski gut auskennen und selbst solche Fahrzeuge für Einsätze zur Verfügung haben, seien zu der Überzeugung gekommen, dass sich der Urlauber vorschriftsmäßig verhalten habe, heißt es. So trug der Mann die vorgeschriebene Rettungsweste. Auch die obligatorische Sicherungsleine war vorhanden.

Auf dem Sportplatz an der Seebrücke in Heringsdorf war der Rettungshubschrauber gelandet. Quelle: Tilo Wallrodt

Mit dieser Sicherungsleine sind Fahrer und Jetski verbunden – fällt der Fahrer ins Wasser, wird mit Hilfe dieser Leine dafür gesorgt, dass das Fahrzeug sofort den Motor abschaltet und nicht führerlos weiterfährt. Der Verunglückte besaß laut Andrej Krosse auch einen Sportbootführerschein. „Er war ein erfahrener Sportbootführer, galt als versiert und agierte umsichtig“, berichtet auch Sebastian Antczak. So sei er am Unglückstag auch nicht übers Wasser gerast. Ein Jetski kann es locker auf eine Geschwindigkeit zwischen 80 und 100 km/h bringen. „Er fuhr nicht zu schnell, ich habe ihn anfangs noch beobachtet, denn wir hatten kurz vorher noch miteinander gesprochen“, so der Wachleiter.

Auch die Möglichkeit, dass der Urlauber durch eine hohe Welle vom Jetski geworfen wurde, schließt er aus. „Natürlich gibt es solche Unfälle. Wenn man dann auf die harte Wasseroberfläche auftrifft, ist ein Genickbruch durchaus im Bereich des Möglichen. Aber am Sonnabend gab es keine Wellen“, weiß Sebastian Antczak. Dass es trotz aller schneller Hilfe der Rettungskräfte für den guten Bekannten am Ende nicht gereicht hat, bedauert er zutiefst.

Von Cornelia Meerkatz