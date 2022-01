Jetzt endlich: Greifswald bekommt neues Innenstadthotel

Greifswald

Für ein lange geplantes Projekt soll in Kürze endlich der Startschuss erfolgen: Auf dem Areal des sogenannten A9-Quartiers am Hansering zwischen Knopf- und Johann-Sebastian-Bach-Straße wird ein neues Hotel gebaut. Wie Investor Axel Wittlinger von der Grundstücksgesellschaft Hansering A9 mbH mitteilte, hat das Wirtschaftsministerium des Landes MV im Dezember einen Fördermittelbescheid erteilt. Damit sei die Gesamtfinanzierung nun gesichert. Die Baugenehmigung der Hansestadt liegt bereits seit Sommer 2020 vor.

Laut Hansestadt konnte die Amedia Gruppe als Betreiber gewonnen werden. Sie steht für über 25 Hotels in Deutschland, Österreich, Tschechien, Italien und in den Niederlanden. Baubeginn soll nach der Frostperiode im März/April 2021 sein. Die vorbereitenden Arbeiten dafür beginnen noch im Januar, heißt es aus dem Rathaus.

Pläne sind viele Jahre alt

Die Pläne eines Hotelneubaus in der Innenstadt sind schon alt. Bereits vor über vier Jahren kündigte Wittlinger an, in der Hansestadt nah des Museumshafens investieren zu wollen. Die Rede war von einem viergeschossigen Klinkerbau mit 123 Betten, dessen Errichtung zwischen 15 und 20 Millionen Euro kosten sollte. Im November 2017 beschloss der Hauptausschuss der Bürgerschaft daraufhin den Verkauf des Grundstücks A9-Quartier am Hansering. Das Vorhaben sorgte damals für erhebliche Kontroversen, weil mit dem Bau 73 Anwohnerparkplätze wegfallen. Betreiber sollte ursprünglich die Hotel-Gruppe Arcona aus Rostock sein. Später war von Vienna House die Rede. Im vorigen Jahr hieß es dann, dass auch diese Gruppe sich vom Projekt getrennt habe und die Berliner HR Group übernehme. Doch offensichtlich sprang auch dieser potenzielle Betreiber ab. Wittlinger hielt weiterhin am Vorhaben fest, das sich immer wieder verzögerte, weil es keine Förderzusage gab.

So sahen die bisherigen Pläne für den Hotel-Neubau aus. Ob es bei diesem Klinkerbau bleibt, darüber informiert der Investor am Montag. Quelle: Meerkatz Cornelia

Auch Universität wird profitieren

Die Hansestadt begrüßte das Vorhaben von Anfang an. Denn immer wieder zeigte sich, dass in Greifswald insbesondere zu großen Tagungen und anderen Events Bettenkapazitäten fehlten. Maik Wittenbecher, Geschäftsführer der Greifswald Marketing GmbH, machte mehrfach auf das Problem aufmerksam. Noch im vorigen Jahr mahnte er: „Ohne neue Hotelansiedlung wird es keine weitere positive Tourismusentwicklung in Greifswald geben und die dringend benötigten positiven Effekte für Handel, Gastronomie und Kultur bleiben aus.“ Vom neuen Stadthotel wird auch die Universität in besonderer Weise profitieren, die mit ihren Wissenschaftlern bisher für große Kongresse in andere Städte abgewandert war.

Vertreter der Grundstücksgesellschaft Hansering A9 mbH und der Amedia Gruppe wollen am kommenden Montag über Details des Hotelneubaus informieren.

Von Petra Hase