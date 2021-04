Noch ist es eine Ausnahme, bald soll das überall möglich sein: Malermeister Axel Hochschild (CDU) aus Greifswald bietet seinen Mitarbeitern als einer der ersten Unternehmer in MV kostenlose Schnelltests plus Zertifikat an. Damit können seine Angestellten shoppen gehen oder körpernahe Dienstleistungen in Anspruch nehmen.