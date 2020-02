Jetzt kann sich die Insel Usedom als Modellregion im Land bewerben

Vor der Zinnowitzer Konzertmuschel fand am Sonnabend „Eis in Flammen“ statt. Sechs Künstler formten innerhalb weniger Stunden mit einfachen Werkzeugen beeindruckende Figuren aus Eis. Am Abend wurden sechs Figuren mit einer Feuershow in Szene gesetzt. Am Sonntag kann ab 12 Uhr Jedermann mitmachen und etwas aus Eis formen.