Jetzt wird’s kunterbunt: Kreidemalwoche auf dem Strandvorplatz von Karlshagen

Karlshagen

In Karlshagen auf der Insel Usedom können sich Einheimische und Gäste kreativ entfalten und künstlerisch aktiv werden. Im Ostseebad beginnt an diesem Sonnabend eine Kreidemalspaß-Woche. Der Strandvorplatz in Karlshagen soll vom 1. bis 6. August zu einem kunterbunten Kunstwerk werden.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich die Malkreide kostenlos bei der Touristinfo im Haus des Gastes abholen, auf dem Strandvorplatz kreativ tätig werden, das geschaffene Kunstwerk fotografieren und das Ergebnis dem Touristinfo-Team zeigen. Als Lohn winkt jedem Teilnehmer eine Urkunde.

Von OZ