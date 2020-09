Joey Kellys Schiff in Wolgast eingetroffen

Wolgast

Am Sonntag ist der Dreimast-Toppsegelschoner „ Santa Barbara Anna“ in Wolgast eingetroffen. Mehrere Schaulustige hatten sich an der Hafenpier versammelt. In den kommenden drei Wochen soll das in Rostock beheimatete Schiff, das dem Musiker Joey Kelly gehört, auf der Peene-Werft einem TÜV unterzogen werden.

Unter anderem ist vorgesehen, das Schiff aus dem Wasser ins Trockene zu holen, wo das Unterwasserschiff von Pocken und Muscheln befreit und gereinigt werden soll. Anschließend steht eine Untersuchung der kompletten Außenhaut und die Konservierung des Oberschiffes an.

Zudem sollen während des Werftaufenthalts das Lager der Antriebswelle erneuert sowie Ruder, Propeller und die Trinkwassertanks überprüft werden. Die Reparaturkosten bewegen sich laut Mitteilung des Rostocker Betreibervereins Bramschot im sechsstelligen Bereich.

Von Tilo Wallrodt