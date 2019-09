84-Jährige feiern Gnadenkonfirmation

Kröslin

Unzählige Telefonate hat Karin Repetzki geführt, damit zum Konfirmationsjubiläum die Christopherus Kirche in Kröslin gut gefüllt ist. 48 Jubilare nebst 100 Gästen nahmen am Gottesdienst vergangenen Sonntag teil. Dabei waren die Jahrgänge von der Silbernen Konfirmation (25 Jahre) bis zur Gnaden-Konfirmation. Diese mittlerweile betagten Menschen wurden vor 70 Jahren konfirmiert.

Karin Repetzki freut sich, dass in diesem Jahr so viele der Einladung gefolgt sind. Sie hatte selbst mit allen Jubilaren telefonisch Kontakt aufgenommen und viele Einladungen mit zwei Helfern überbracht. Seit acht Jahren engagiert sie sich in der Kirchengemeinde dafür und sorgt auf diese Weise mit, dass es für die Jubilare ein unvergessliches Erlebnis wird.

Nach der Begrüßung mit dem Lied „Tut mir auf die schönen Pforte“ sowie Predigt und Gebet von Pastor Jörn-Peter Spießwinkel wurden nacheinander die einzelnen Jahrgänge aufgerufen. Jeder Jubelkonfirmant bekam erneut Gottes Segen zugesprochen, alle erhielten Erinnerungsurkunden. Der Gesang des Kirchenchores und das gemeinsame Abendmahl rundeten den feierlichen Gottesdienst ab. Die Wiedersehensfreude der mittlerweile um Jahrzehnte älter gewordenen jungen Menschen von einst war schön anzusehen: Vor und nach der Veranstaltung begrüßten sich viele Jahrgänge und schwelgten in Erinnerungen.

An die Zeit ihrer Einsegnung vor 70 Jahren erinnert sich Irma Dinse noch genau. „Es waren damals 111 Kinder, die konfirmiert wurden, an zwei Sonntagen hintereinander. Wir haben bei Pastor Wilhelm in der jungen Gemeinde im Chor gesungen, Bibelstunden durchgeführt und auch Grabstätten gepflegt“, sagt sie. Ursula Neumann, eine geborene Engelhardt, weiß noch, das neben der Hilfe im Haushalt die Bibelstunden regelmäßig besucht wurden. Auch die gleichfalls schon 84-jährigen Willi Holz und Hans Viegas hatten noch Erinnerungen an die Zeit der Konfirmation und Schulzeit: „Ich musste einmal nachsitzen, weil ich ein Gedicht nicht gelernt hatte. Ein Schulfreund hatte eine Lebensmittelkarte, das davon gekaufte Brot haben wir gemeinsam auf dem Heimweg verputzt“, sagt Hans Viegas.

Auch Helga Deichen, die die Eiserne Konfirmation erhielt (65 Jahre), hatte eine schöne Kind- und Schulzeit in Kröslin. „Neben den Bibelstunden haben wir Kinder viel gespielt, Ja, wir waren damals viele Kinder allein in der Schulstraße. Und da gab es die Räucherei von Otto Koch, die Vorliebe zum Aal ist über all die Jahre immer geblieben“, meint sie mit einem Lachen. Drei Bäcker habe es allein in Kröslin gegeben. „Und da war ja auch noch der Einkaufsladen Köster mit dem BonbonPott, wo ich immer mal rein langen durfte“, berichtet sie.

Bei einem gemeinsamen Kaffeenachmittag in der Gaststätte „Zum Himmel“ in Groß Ernsthof klang das Fest zum Konfirmationsjubiläum fröhlich aus. Der eine oder andere Teilnehmer will sich noch mal wiedertreffen, denn Geschichten aus der Jugendzeit gibt es noch viele zu erzählen.

Von Gert Nitzsche