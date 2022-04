Bauer-Wehrland

Für Birgit Berge ist dies heute ein besonderer Sonnabend. Um 14 Uhr möchte sie gemeinsam mit Gästen das fünfjährige Jubiläum der Pilgerherberge in Wehrland unweit von Lassan begehen. Hierzu sind Freunde, Förderer und Interessierte herzlich in die Herberge, Zum Bauerberg 3, eingeladen.

Gemeinsam lassen die Anwesenden fünf Jahre Herberge Revue passieren, wobei es an Anekdoten nicht fehlen dürfte. Dazu gibt es Kaffee und Kuchen. Zudem soll eine Blühwiese eingeweiht werden.

Birgit Berge gehört zum Förderverein zum Erhalt der Kirche St. Nikolai in Bauer-Wehrland, der sich sowohl um die Dorfkirche als auch um das Pilgerdomizil kümmert. Diese wurde am 9. April 2017 gleichzeitig als Gemeindehaus und dörfliches Veranstaltungszentrum eingeweiht. In dem Gruppenraum können bis zu acht Pilger übernachten. Das Küsterhaus liegt an einem Teil der Via Baltica, einem Abschnitt des Jakobsweges zwischen Baltikum und Norddeutschland, der alljährlich von zahlreichen Pilgern beschritten wird.

Von Tom Schröter