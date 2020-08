Jubiläum in Wolgast: Ein Uhrmacher, der besonders tickt

Wolgast

Handwerklich zu arbeiten, dies war schon immer der Wunsch von Burkhard Wussow. Die erhoffte Tischlerlehre fiel aus gesundheitlichen Gründen ins Wasser. Anstatt dicke Bretter und Bohlen zu bearbeiten, wandte sich der gebürtige Lassaner der vergleichsweise filigranen Uhrmacherei zu, die ihn bis heute begeistert und ernährt. Drei erfolgreiche Jahrzehnte beruflicher Selbstständigkeit liegen inzwischen hinter dem 66-jährigen Handwerksmeister, der einer alten vorpommerschen Fischer- und Lehrerfamilie entstammt.

„Meine Uhrmacher-Lehre habe ich in Rathmannsdorf in der Nähe von Staßfurt absolviert“, erzählt Burkhard Wussow, der nach zweieinhalbjähriger Ausbildung ab 1974 im Eckhaus in der Wolgaster Steinstraße 1 als Geselle arbeitete. Die kleine Werkstatt unter dem Dach des alten Wohn- und Geschäftshauses teilte er sich fortan mit dem Uhrmacher Herbert Besch, dessen Vater Max Besch hier zuvor schon als Meister demselben Handwerk frönte. „Um in die Werkstatt zu gelangen, mussten wir über den langen Dachboden laufen. Im Winter heizten wir unseren Raum in ,Sperlingslust’ mit einem Kanonenofen“, erklärt der Jubilar, der damals, ebenso wie sein erfahrener älterer Kollege, als Angestellter des Dienstleistungskombinates (DLK) Wolgast tätig war.

Anzeige

Vom Gesellen zum Ausbilder

1977 zogen die DLK-Uhrmacher in das Gebäude der Sparkasse in der Langen Straße 19/20 um, wo anstelle der hier bis dahin befindlichen Wäschemangel auch eine Annahmestelle für zu reparierende Uhren eingerichtet wurde. Der nächste Tapetenwechsel folgte schon im Jahr 1980, wobei das kleine Kollektiv fortan in einem Raum hinter dem DLK-Fotoladen im Haus Lange Straße 4 tätig war. „Hier arbeitete ich in der Werkstatt als Abteilungsleiter und Lehrfacharbeiter. Die praktische Ausbildung unserer Lehrlinge erfolgte in Wolgast; die Theorie wurde in Guben erteilt“, berichtet Burkhard Wussow.

Weitere OZ+ Artikel

Als die politische Wende eingeläutet wurde und sich viele Einheimische Westuhren zulegten, gingen die Reparaturaufträge merklich zurück. Angesichts der neuen Lage wagte der dreifache Familienvater damals den Sprung in die Selbstständigkeit und besuchte ab 1990 als angehender Meister nun selbst die Gubener Uhrmacherschule. Als Meisterstück wurde ihm der Bau einer elektromechanischen Pendeluhr aufgetragen. Immer nach Feierabend kreierte Burkhard Wussow in seiner eigens dafür hergerichteten heimischen Werkstatt den besonderen Zeitmesser.

Zum 600-jährigen Bestehen der St. Gertrud-Kapelle auf dem Alten Friedhof in Wolgast offeriert Burkhard Wussow diese kunstvoll gestalteten silbernen Kettenanhänger. Quelle: Tom Schröter

„Mein erstes eigenes Geschäft habe ich am 1. Juli 1990, am Tag der D-Mark-Einführung, im Haus Lange Straße 11 eröffnet, wo sich vorher die städtische Tombola befunden hat“, schildert der Meister. 2006 zog das Fachgeschäft für Uhren und Schmuck aus Platzgründen schließlich in das Nachbarhaus Lange Straße 12 um, wo bis heute täglich ein reges Kommen und Gehen herrscht. Wussows Kundschaft kommt aus ganz Deutschland. „Zu meinen Kunden zählen viele Urlauber, die mir ihre defekten Uhren zuschicken“, sagt er und verweist auf Werkbank und Regale, wo sich die Päckchen und dicken Briefumschläge schon wieder häufen.

Reparaturaufträge aus ganz Deutschland

Über Mangel an Arbeit kann sich der Inhaber also nicht beklagen. „Die Corona-Zeit, als wir nur für den Reparatur-Notdienst öffnen durften, hat mein Mann genutzt, um einen großen Teil der Aufträge abzuarbeiten“, informiert Ehefrau Karin (63), Ingenieurin für Lebensmitteltechnologie, die ihrem Mann im Geschäft zur Hand geht. Zum eingespielten Trio gehört Mitarbeiterin Petra Krenz, die seit über 20 Jahren ihrem Chef die Treue hält. In Flensburg betreibt Sohn Frank Wussow eine Service-Filiale.

Burkhard Wussow, der auch historische Regulatoren, Pendulen sowie Stand-, Tisch- und Armbanduhren wieder zum Ticken bringt, setzt in seinem Sortiment auf solide Zeitmesser mit zeitlosem Design, die insbesondere bei den Einheimischen gefragt seien. „Den Schmuck, den wir anbieten, sucht meine Frau aus. Sie hat den richtigen Blick dafür“, erklärt er. Zudem setzt Wussow auf den regionalen Bezug von Produkten. So bietet er seit Kurzem in Kooperation mit dem Silberschmiedemeister Olaf Huck aus Erfurt Anhänger aus Silber an, auf denen die Wolgaster St. Gertrud-Kapelle zu sehen ist. Auch sie kann 2020, wie Meister Wussow, mit ihren 600 Jahren auf ein rundes Jubiläum verweisen.

Sterngewölbe ziert Jubiläumsuhr

Und: Lesespaß in aller Frühe

Und: Ideen für Alt-Wolgast: Kino, Handwerk, Runge-Woche

Von Tom Schröter