Heringsdorf

Die Corona-Krise wird auch für die Jugendherbergen immer mehr zum Problem. Seit Monaten hat niemand in den Häusern in der Heringsdorfer Puschkinstraße nahe der Promenade übernachtet. Keine Schülerfreizeiten, keine Klassenfahrten. Dazu kommen Gemeinschaftsduschen und Gruppenzimmer, die in Pandemiezeiten mit Abstandhalten gar nicht in die Zeit passen. Die OZ hat mit Miriam Gedrose vom DJH-Landesverband MV zur aktuellen Lage gesprochen.

Der Tourismus liegt weiter am Boden. Das trifft auch die Jugendherbergen. Wann rechnen Sie mit der Wiedereröffnung?

Miriam Gedrose: Nach Wiedereröffnungsterminen oder -strategien müssen Sie die Landespolitik fragen. Wir sind auf eine Wiedereröffnung vorbereitet. Wir, der DJH-Landesverband Mecklenburg-Vorpommern e.V., der neben der Jugendherberge Heringsdorf 13 weitere Einrichtungen im Land betreibt, hat letztes Jahr die landesweit gültigen Schutzstandards für Jugendherbergen und Gruppenunterkünfte mitentwickelt. Unser Hygienekonzept stand demnach Pate für das, was seitdem landesweit gilt.

Miriam Gedrose vom DJH-Landesverband MV spricht über die wegen Corona beängstigende Situation in der Jugendherberge Heringsdorf. Quelle: Haike Werfel

Aber es müssen jetzt Perspektiven gegeben werden, auch um Mitarbeiter, die nun seit Monaten in Kurzarbeit sind, eine Perspektive zu geben und diese zu halten bzw. Saisonkräfte mit einer Perspektive einstellen zu können. Denn mit jedem Tag, der in Unsicherheit vergeht, bangen wir mehr darum, dass wir noch ausreichend Personal haben, um unsere Jugendherbergen zu betreiben.

Viele Jahre hat die Familie Dumke die Einrichtung in Heringsdorf geführt. Wer leitet das Haus heute?

Der DJH-Landesverband ist ein Gesamtbetrieb, sprich, die Jugendherberge Heringsdorf ist einer von 14 Standorten ein und desselben Betriebs. In Heringsdorf haben wir aktuell eine fantastische Kombination aus einem kompetenten Team vor Ort und zentraler Leitung in der Verbandsgeschäftsstelle: Marie Ruhnke (Assistentin der Herbergsleitung) hat als langjährige Mitarbeiterin in der Jugendherberge in den letzten Jahren ein starkes und konstantes Team aufgebaut, für Modernisierung gesorgt und das Bildungs- und Freizeitangebot und somit das Profil der Jugendherberge geschärft. Als Sparringspartner dient hierbei Thorsten Guse, Leiter Operations & Qualitätsmanagement im DJH.

Covid trifft die Jugendherbergen besonders hart, da Abstandhalten die neue Grundregel des Miteinanders ist und Gruppenzimmer und Gemeinschaftsduschen deshalb Gift sind. Müssen Zimmer von der Struktur angepasst werden? Gilt das auch für den Sanitärbereich?

Durch die bestehenden Schutzstandards ist ein sicheres Reisen möglich. Im letzten Jahr durften alle Beherbergungsarten in MV zeitgleich öffnen, weil die Tourismusbranche seit Saisonbeginn 2020 für alle diese Beherbergungsarten entsprechende Schutzstandards vorhält. Dagegen spricht auch in diesem Jahr nichts.

Sperrung einzelner Duschen und WCs im Gemeinschaftssanitär, cleveres Belegungsmanagement, bei dem geschlossene Gruppen gegebenenfalls einen Flur für sich haben, und zugeteilte Essenszeiten sind nur einige Beispiele. Kinder- und Jugendgruppen passen sich dieser Organisation in der Unterkunft an. Und unsere Mitarbeiter leben die Hygienestandards vor, sie sind das gewohnt: Infektionsschutz für Kinder- und Jugendgruppen war bei uns auch vor Corona fest etabliert.

Wie sind die Buchungszahlen der vergangenen Jahre in der Heringsdorfer Jugendherberge?

Von 2018 zu 2019 verzeichneten die Jugendherbergen des Landesverbandes ein Übernachtungswachstum von 6,4 Prozent. Heringsdorf lag mit rund 9 Prozent Wachstum über dem Durchschnitt. 2020 kam wie für alle unsere Jugendherbergen der absolute Einbruch: Nur ein Drittel der sonst üblichen Übernachtungen konnten 2020 generiert werden.

Von der Lage her dürfte Heringsdorf zu den Topadressen im Land zählen?

Ja und nein: Einerseits sind 30 Prozent der Gäste in Heringsdorf Familien. Die wissen es natürlich zu schätzen, in erster Reihe im Ostseebad zu wohnen an einem Ort, an dem alles auf Kinder ausgerichtet ist. Aber 60 Prozent der Gäste sind Schulen und Jugendgruppen und für die spielt vor allem die funktionale Ausstattung und das Bildungs- und Freizeitprofil des Hauses eine Rolle.

Ein Grund für die steigenden Übernachtungszahlen in Heringsdorf ist die strategische Profilierung im Bereich Sport & Gesundheit. Mit dem Portfolio hat die Jugendherberge Heringsdorf 2018 das bundesweite DJH-Prädikat „Besonders geeignet für Sportgruppen“ erworben und arbeitet aktuell daran, auch das DJH-Bildungsprofil „Aktiv & Fit“ zu erwerben. Das Erfolgsrezept ist weit mehr als die schöne Lage.

Wie ist der Vorbuchungsstand für 2021?

Während der Vorbuchungsstand noch zu Anfang des Jahres für ein beginnendes zweites Krisenjahr erstaunlich stabil war, erleben wir momentan eine Stornierungswelle. Für uns absolut notwendige Buchungen außerhalb der Ferienzeiten im Mai und Juni sowie August bis September brechen ein, genauso wie schon 2020. Grund sind Untersagungen von Schulfahrten, die zum Teil weit über bestehende touristische Reiseverbote hinausgehen. Gebuchte Jugendferienfreizeiten im Sommer werden abgesagt, weil keine Sicherheit besteht, dass bis dahin Jugendarbeit und damit Jugendreisen wieder möglich sind.

Wir haben natürlich vollstes Verständnis dafür, dass es aktuell andere Prioritäten im Schulbereich gibt. Dennoch: Schulfahrten und Jugendfreizeiten könnten in dem Moment, wo Infektionszahlen sinken, eine wichtige Unterstützung dabei sein, die Folgen der Pandemie für Kinder und Jugendliche abzufedern, die unter der Isolation besonders gelitten haben. Es kann nicht sein, dass Individualtouristen wieder reisen dürfen und Kindern und Jugendlichen dies weiterhin von den jeweils zuständigen Behörden zum Teil oder ganz untersagt bleibt.

Wie viel Prozent Schülergruppen kommen aus MV?

Diese Schulen machen rund 20 Prozent unserer Gäste aus. 80 Prozent kommen aus ganz Deutschland. Wir sind also von den Entscheidungen von 16 Bundesländern abhängig. Und diese sind aktuell sehr unterschiedlich.

Ist die fehlende Perspektive gegenwärtig das größte Problem?

Ja. Und da unsere Zielgruppen ihre Reisen langfristig buchen, ist dies besonders fatal: Wer jetzt seine Jugendfreizeit oder Klassenfahrt aufgrund fehlender Perspektive absagt, wird diese auch das ganze Jahr nicht mehr durchführen.

Ein zurückgenommener Bewilligungsantrag einer Schulfahrt, zurückgegebene Fördergelder für eine Jugendfreizeit, Absagen bei Eltern, die zum Teil zur Neustrukturierung von Urlaubszeiten führen, lassen sich nicht von heute auf morgen reaktivieren. Und Spontanbuchungen sind bei unseren Zielgruppen praktisch nicht existent.

Wir brauchen jetzt eine Perspektive, sonst sind wir im zweiten Jahr in Folge „leerstorniert“ und werden im nächsten Jahr vielleicht nicht mehr existieren. Und damit auch nicht eine Jugendherberge in Heringsdorf.

Info: Der DJH MV betreibt im Land 14 Jugendherbergen. Sie befinden sich in Heringsdorf (Usedom), in Binz, Prora und Sellin (alle Rügen), Born-Ibenhorst und Zingst (beide Fischland-Darß-Zingst), Warnemünde, Stralsund, Greifswald, Wismar, Waren, Mirow, Burg Stargard und Güstrow.

Lesen Sie auch

Ostseeurlaub 2021: Was ist in MV am Strand erlaubt und was nicht?

Zweite Corona-Strandsaison in MV beginnt ohne Strandkörbe

Usedom: Warum auf der Ostseeinsel Aprikosen wachsen

Von Henrik Nitzsche