Kirchen suchen Organisten-Nachwuchs - Karl spielt die Königin der Instrumente Im Frühjahr hat der Pommersche Evangelische Kirchenkreis ein Projekt initiiert, bei dem Musikinteressierte jeden Alters unter Anleitung das Orgelspiel erlernen. Jugendliche aus Koserow und Morgenitz machen mit.

Die Kirchenmusikerin Dr. Ina Altripp freut sich über den Eifer, den der zwölfjährige Karl Krüger an den Tag legt. Weil der Siebtklässler in Zinnowitz zur Schule geht, unterrichtet sie den Koserower in der Kirche seines Schulortes. Quelle: Ingrid Nadler