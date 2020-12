Greifswald

Wegen zu hoher Infektionszahlen mit dem Coronavirus müssen Kinder und Jugendliche in Vorpommern-Greifswald weiter auf Hallensport verzichten. Das Training im Freien bleibt aber erlaubt.

12 Amtsbereiche betroffen

In den Amtsbereichen Greifswald, Heringsdorf, Strasburg, Pasewalk, Ueckermünde und den Ämtern Am Peenestrom, Am Stettiner Haff, Jarmen-Tutow, Löcknitz-Penkun, Uecker-Randow-Tal, Usedom-Süd und im Amt Züssow gelten die Einschränkungen weiter bis Donnerstag, den 17. 12., wie der Landkreis in einer Allgemeinverfügung mitteilt.

Inzidenz bleibt hoch

Sie trat am Freitag in Kraft und verlängert die Einschränkungen, die bereits Anfang Dezember für Bereiche mit einem Inzidenzwert von mehr als 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner in 7 Tagen erlassen wurden. Für die Aufhebung der Einschränkungen müsste der Inzidenzwert für 14 Tage unter 50 bleiben.

Von OZ