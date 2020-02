Das Zentrum für Life Science und Plasmatechnologie ist das bislang ambitionierteste Bauvorhaben der Hansestadt Greifswald. Rund 38 Millionen Euro sollen mit Unterstützung des Landes in den Forschungskomplex an der Rathenaustraße fließen. Den Grundstein legte am Dienstag Bundeskanzlerin Angela Merkel. Dabei ließ sie sich auch auf ein Spiel ein.