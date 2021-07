Junge (2) stürzt von Zinnowitzer Seebrücke: Geländer entspricht der Norm

Zinnowitz

Die Umstände des Dramas, das sich am vergangenen Donnerstag auf der Seebrücke von Zinnowitz auf Usedom ereignete, bleiben rätselhaft. Ein Zweijähriger war von der Brücke rund vier Meter in die dort nur 40 bis 50 Zentimeter tiefe Ostsee gestürzt. Wie durch ein Wunder trug der Kleine keine Verletzungen davon.

Die Mutter (34), die in Panik hinterhergesprungen war, erlitt eine offene Sprunggelenkfraktur. Nach ihren und Angaben von Zeugen soll sie den Kleinen für eine Fotoaufnahme an das Geländer gestellt haben. Dieser verlor die Balance und stürzte ab.

Vertikalstreben auf Koserower Seebrücke angebracht

Wie nun ist das Geländer der 315 Meter langen Seebrücke gesichert? Der aktuelle Check der OSTSEE-Zeitung ergab: Der vorgeschriebene, durchgehende Handlauf beginnt in einer Höhe von 88 Zentimetern und reicht bis 96 Zentimeter hoch. Der elf Zentimeter hohe Knielauf beginnt auf einer Höhe von 43 Zentimetern. Da zudem durchgehende, 14 Zentimeter breite Fußleisten existieren, fallen die sich ergebenden Zwischenräume gering aus.

Das Geländer entspreche den aktuellen Sicherheitsanforderungen, bestätigt Stefan Pentschew von der Rostocker Firma Sea Control Engineering. Der Experte ist unter anderem für die Bauüberwachung der kürzlich übergebenen neuen Koserower Seebrücke verantwortlich. Er verweist auf eine der Neuerungen der dortigen modernen Konstruktion.

So seien die Geländer der Koserower Seebrücke nun auch mit Vertikalstreben versehen. Die im Abstand von jeweils zehn Zentimetern angebrachten Stahlrohre bestechen nicht nur durch modernes Design, sondern erhöhen den Schutz der Seebrückengäste zusätzlich.

Gemeinde berappt jedes Jahr rund 10 000 Euro

Eine kostspielige, aber durchaus überlegenswerte Neuerung auch für die neue Seebrücke, die im benachbarten Zinnowitz auf Usedom geplant wird. Das erklärte Bürgermeister Peter Usemann (39, parteilos).

Ein Neubau wird hier erforderlich, da es gerade bei Stürmen regelmäßig zu Überflutungen eines Teils der alten Seebrücke kommt. Zahlreiche Beschädigungen sind zu beklagen. Diese muss zudem dann häufig gesperrt werden. „Jährlich steckt die Gemeinde etwa 10 000 Euro in die Instandhaltung. Damit diese Summe nicht noch größer wird, sind die Planung und der Bau einer neuen Anlage in den kommenden fünf bis sieben Jahren absolut sinnvoll“, so Usemann.

Alten Seebrücken fehlt es oft an Höhe

Er verweist dabei auch auf die jahrelangen Probleme der benachbarten alten Brücke in Koserow. Grundsätzlich stelle die zu geringe Bauhöhe der zumeist Anfang der 90er Jahre an der Ostseeküste von MV entstandenen Seebrücken ein Problem dar, bestätigt Diplom-Ingenieur Pentschew. Statt eines Abstandes von im Schnitt 3,50 bis vier Metern zwischen Meeresoberfläche und Lauffläche auf der Brücke seien es bei der Koserower Anlage nun 5,50 bis 6,00 Meter.

Die neue Seebrücke in Koserow auf Usedom. Quelle: Hannes Ewert

Erkenntnisse, die auch für andere Standorte, etwa auf Rügen und in Rerik (Landkreis Rostock), von Bedeutung sind. So plant beispielsweise das Ostseebad Binz laut Kurdirektor Kai Gardeja eine Verlängerung seiner bestehenden Anlage von derzeit 370 auf bis zu 560 Meter. Zudem soll im benachbarten Prora auf Rügen eine neue Seebrücke gebaut werden.

Von Volker Penne und Hannes Ewert