Wolgast

Schocknachricht aus Wolgast: In der Nacht zu Samstag wurde in Wolgast eine junge Frau tot in der Wohnung eines Bekannten gefunden. Wie die Polizei in Neubrandenburg auf Nachfrage mitteilt, wird bislang nicht von einer Straftat ausgegangen. Die Umstände des Todes sind noch unklar. Es wird ein Todesermittlungsverfahren eingeleitet.

Von Tilo Wallrodt und Hannes Ewert