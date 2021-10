Junge Musiker präsentieren „Pop im Dom“ in der Wolgaster St. Petri Kirche

Wolgast

Eine neue Art des Musizierens erlebt das Publikum am Dienstag, den 5. Oktober, um 19.30 Uhr in der St. Petri Kirche in Wolgast. Das New Ideas Chamber Orchestra (NICO) um den litauischen Komponisten Gediminas Gelgotas, das an diesem Abend im Rahmen des Usedomer Musikfestivals in der Kirche gastiert, wollen das Konzert zum Erlebnis werden lassen. Mit von der Partie ist Artist in Residence des Usedomer Musikfestivals 2021 David Geringas, der den jungen Komponisten schon lange kennt und unterstützt.

Mit Kompositionen der mittelalterlichen Tonschöpferin Hildegard von Bingen bis hin zu Werken des international gefeierten Komponisten Max Richter erstreckt sich das Repertoire des Abends. Gediminas Gelgotas, Dirigent und Mastermind hinter dem New Ideas Chamber Orchestra, erschafft mit dem Ensemble einen ganz eigenen Klangkosmos, der vom amerikanischen Minimalismus genauso geprägt ist wie von mittelalterlichen und zeitgenössisch-litauischen Klängen. Dabei sorgen Bewegungschoreografien und der unnachahmliche Drive der Musiker immer wieder für Aufsehen. Nicht von ungefähr trägt das Konzert den Titel „Pop im Dom“.

Das New Ideas Chamber Orchestra ist dem vom Usedomer Musikfestival gegründeten Baltic Sea Philharmonic eng verbunden. So spielen nicht nur Musikerinnen des international erfolgreichen Klangkörpers auch bei NICO mit, das Baltic Sea Philharmonic brachte bereits mehrere Werke von Gelgotas zur Uraufführung. Mit „Never Ignore the Cosmic Ocean“ erklingt eines davon in der Evangelischen Kirche St. Petri in Wolgast.

Karten unter www.usedomer-musikfestival.de oder an der Abendkasse.

Von Cornelia Meerkatz