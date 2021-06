Junge Vietnamesen starten Ausbildung in Mecklenburg-Vorpommern

Greifswald

10 junge Menschen aus Vietnam werden in wenigen Wochen in Vorpommern-Greifswald eine Ausbildung beginnen. Sie sind teil des „Modellprojekt des Wirtschaftsministeriums Fachkräfteausbildung Vietnam in MV“ (FAV M-V) und wurden von Wirtschaftsstaatssekretär Dr. Stefan Rudolph hat gemeinsam mit dem Präsidenten des Unternehmerverbandes Vorpommern e.V., Gerold Jürgens, und dem Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Vorpommern, Ulrich Wolff, offiziell in Greifswald begrüßt.

Staatssekretär macht auf Fachkräftemangel aufmerksam

„Der ansteigende Fachkräftemangel in verschiedenen Branchen insbesondere in den Gesundheitsberufen, erfordert eine Vielzahl von geordneten Maßnahmen, sich dem Fachkräftemangel in Mecklenburg-Vorpommern entgegen zu stemmen,“ erklärte Rudolph.Sieben der Schüler starten eine Ausbildung zur Pflegefachkraft, drei weitereSchüler eine technische Ausbildung zum Anlagenmechaniker. Ausbildungsbetriebe sind das Klinikum Karlsburg, die Medigreif Parkklinik und die mele Energietechnik. „Wir haben ein breites Netzwerk geschaffen, um den künftigen Auszubildenden ein herzliches Willkommen in Mecklenburg-Vorpommern zu bereiten. Vor allem auf die Unternehmen kommt nunmehr eine große Verantwortung zu“, so Rudolph weiter.

Austausch von langer Hand geplant

Von Juni bis August 2021 werden die angehenden Auszubildenden eine vorgelagerte und weiter vertiefte Deutschsprachausbildung absolvieren, um sich fachlich auf die Ausbildung vorzubereiten sowie die Ausbildungsbetriebe kennen zu lernen. Bereits im Jahr 2017 beschlossen Harry Glawe, Wirtschafts- und Gesundheitsminister Mecklenburg-Vorpommern, und die Gesundheitsministerin der Republik Vietnam eine vertiefte Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Gesundheitsbildung. 2019 wurde in Hanoi ein Kontaktbüro des Landes MV für Fachkräfte und Investitionen eröffnet.

