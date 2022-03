Die Nachwuchselite der Kreismusikschule Wolgast/Anklam hat sich im Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ am Wochenende hervorragend geschlagen. „Alle zwölf Wertungsvorspiele wurden mit tollen ersten und zweiten Preisen bedacht“, informiert die amtierende Schulleiterin Andrea Neye.

Junge Wolgaster Musiker brillieren am Sund