Wolgast

Lilly Lydia Lemke, Joe Schröder und Tessa Wodrich können stolz sein: Die drei Schüler der Kreismusikschule Wolgast-Anklam haben beim Akkordeon-Musik-Preis 2021 des Deutschen Harmonika-Verbandes ordentlich abgeräumt. Deutschlandweit hatten 167 Nachwuchsmusiker dieser Sparte 192 Videobeiträge eingereicht, die am 5./6. Juni von insgesamt 17 Wertungsrichtern begutachtet wurden. Maximal 50 Punkte waren für einen Beitrag zu vergeben.

Lilly Lydia (Klarinette) aus Pritzier und Joe Schröder (Akkordeon) aus Wolgast, die als Duo auftraten und unter anderem „Anantango“ von Gorka Hermosa sowie die Sonate in g-Moll von Johann Sebastian Bach vortrugen, erzielten mit 44 Punkten das Höchstprädikat „hervorragend“. Solistin Tessa Wodrich (Akkordeon) aus Freest erspielte sich zum Beispiel mit den Stücken „Galant“ von Bronisław Przybylski und „Regen im Frühling“ von Alexander Schmykov 35 Punkte und das Prädikat „ausgezeichnet“. Und auch Joe Schröder trat noch einmal als Solist auf, wo er 41 Zähler und das Prädikat „hervorragend“ errang.

Videos aufgenommen in der Krösliner Kirche

Corona-bedingt musste das eigentlich im baden-württembergischen Ettlingen geplante Live-Vorspiel leider ausfallen. Aufgenommen wurden die Videos deshalb am 24. und 25. Mai in der Krösliner St. Christophorus-Kirche. Dabei nutzten die Akteure die gute Akustik des Gotteshauses.

Die schönen Erfolge sind der Lohn jahrelangen Übens und zugleich Motivation, das Spiel weiter zu perfektionieren und das Repertoire zu erweitern. „Lilly ist ein sehr musikalisches Mädchen“, lobt Musikschullehrerin Karola Baltsch ihre 14-jährige Schülerin. „Der Wettbewerb hat sie sehr vorangebracht, da sie dort einen höheren Tonumfang zu bewältigen hatte, was ihr sehr gelungen ist.“ Und: „Lilly und Joe haben sehr viel Spaß am Zusammenspiel; das hat man auch an ihren Gesichtern gesehen.“

Tag der offenen Tür als Einstieg genutzt

„Ich habe 2015 mit dem Klarinetten-Spiel angefangen. An einem Tag der offenen Tür in der Musikschule habe ich das Instrument bei Frau Baltsch ausprobiert und bin dabei geblieben“, schildert Lilly. Joe, der auch 14 Jahre alt ist und ebenfalls aufs Wolgaster Runge-Gymnasium geht, griff schon im Vorschulalter zum Akkordeon. „Ich habe Spaß daran gefunden und dann auch nicht mehr gewechselt“, erzählt der Wolgaster, der froh ist, dass Lilly und er seit Jahren so gut harmonieren. „Joe kann ganz gefühlvoll spielen und beherrscht sein Knopfakkordeon viel besser als noch vor einem Jahr“, konstatiert seine Musikschullehrerin Andrea Neye.

Die Dritte im Bunde, Tessa Wodrich, spielt Akkordeon seit der 1. Klasse. Sie hatte zuvor bereits in der Krösliner Kita „Kinnerkaan“ musikalische Früherziehung. „Dann war ein Tag der offenen Tür in der Musikschule in Wolgast, wo ich das Akkordeon kennengelernt habe“, berichtet die Zwölfjährige, die hobbymäßig gern weiter Musik machen möchte und unter anderem auch schon auf dem Weihnachtsmarkt in der Krösliner Marina mit ihrem Instrument aufgetreten ist.

Sonderregelungen in der Corona-Zeit

„Tessa hat im Corona-Jahr das Melodiebass-Spiel neu gelernt, das ihr eine größere Bandbreite bietet. Sie kann jetzt alte Stücke, zum Beispiel von Johann Sebastian Bach, originalgetreuer übertragen“, freut sich Lehrerin Andrea Neye.

In der Regel besuchen die drei jungen Talente einmal wöchentlich die Musikschule an der Wolgaster Bahnhofstraße, um mit ihren Lehrerinnen zu musizieren und Neues gemeinsam einzustudieren. In Vorbereitung auf den jüngsten Wettbewerb kamen sie zweimal pro Woche zum Proben zusammen. Für Teilnehmer solcher Ausscheide galten in der Corona-Zeit gesonderte Regelungen.

Von Tom Schröter