Junger Azubi sucht noch eine bezahlbare Wohnung auf Usedom

Bansin

Für Luca Schröder geht das erste Lehrjahr zum Kaufmann für Tourismus und Freizeit beim Eigenbetrieb der Kaiserbäder bald zu Ende. Der gebürtige Berliner zog 2016 mit seiner Mutter auf unsere Insel Usedom. „Die Ausbildung im Eigenbetrieb ist sehr abwechslungsreich und bereitet mir sehr viel Spaß. In der Heringsdorfer Tourist-Info gefällt mir der direkte Kontakt zu den Gästen. Durch meinen Vater, Michael Schimmer bin ich sportlich vorbelastet. Er war Teilnehmer an der Olympiade in Seoul im Jahr 1988 und erkämpfte mit der Mannschaft über 4 x 400 Meter den vierten Platz. Sein Buch mit dem Titel ’Tiefstart’ ist gerade erschienen“. sagt er. Luca (17) hält sich mit Fitness und Joggen fit und trifft sich gern mit Freunden. Eine bezahlbare Wohnung sucht er noch. „Wir freuen uns über die gute Ausbildung von Luca“, so Steffi Pohlmann von der Touristinfo.

Von Gert Nitzsche