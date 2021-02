Junger Wolgaster hofft, dass die Fußballzeit wieder losgeht

Bansin

Kürzlich traf die OZ Morice Theelke von der Zinnowitzer Landschauftsbaufirma Wuttig bei der Dünenpflege in Bansin. „Man arbeitet immer an der frischen Luft, es macht Spaß, zudem gibt es ein gutes Miteinander“, sagt der 21-Jährige.

Morice lebt bei seiner Großmutter in Wolgast und lässt sich gern mit seiner Lieblingsspeise Gulasch und Klöße verwöhnen. Seit dem 6. Lebensjahr ist er Fußballer, auch sein Vater Dirk Keppler kickte früher beim Wolgaster Verein. Im Landesklassenteam von Rot-Weiß Wolgast spielt „Keppi“, wie er genannt wird, im Angriff. Dort kommen seine Stärken wie Antrittsschnelligkeit, Dribbel- und Zweikampfstärke gut zum Tragen. „Leider müssen wir derzeit wegen der Pandemie passen. Ich hoffe, dass es bald wieder losgeht. Es kribbelt richtig in den Beinen“, so der junge Mann.

Sein Lieblingsspieler ist Christiano Ronaldo von Juventus Turin und das Team der Bayern. Morice Theelke ist befreundet mit Lucinda, die seine Fußball Leidenschaft teilt.

Von Gert Nitzsche