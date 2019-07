Koserow

„Klassik am Meer“ gehört für viele Urlauber und Insulaner zum festen Bestandteil des Sommers auf der Insel Usedom. Am Donnerstagabend geht das Theater in die 21. Spielzeit. Mit „Juno und der Pfau“ feiert das Ensemble in der historischen Koserower Kirche sogar eine Premiere. Weitere Stücke sind die Wiederaufnahme der „Physiker“ und „Gnädige Frau, bitte trösten Sie mich“. Bis 13. September sorgen die Stücke für Begeisterung bei den Zuschauern.

Mit dabei ist wieder Peter Bause. Der mittlerweile 77-jährige Schauspieler empfindet eine tiefe Verbundenheit mit der Insel Usedom und pflegt eine innere Freundschaft zu Jürgen Kern, dem künstlerischen Leiter von Klassik am Meer. Seit den 1960er Jahren spielte Bause in unzähligen Filmen und Theaterstücken mit.

Zur Galerie Das Stück „Juno und der Pfau“ ist knapp 100 Jahre alt. In Koserow wird es neu inszeniert.

Worum geht es bei „Juno und der Pfau“? Der Wiener Burgtheater-Regisseur Philip Tiedemann erklärt: „Wir gehen fast 100 Jahre zurück nach Irland. Die Zuschauer erleben eine arme Familie, soziale Verwerfungen, Liebesleid, einen aufkommenden Nationalismus und ein Volk, welches mit Trauer und Humor gleichermaßen versucht umzugehen“, so Tiedemann. Nun holte er das Stück von Sean O’Casey in einer neuen Inszenierung nach Usedom. Die Zuschauer sind hin und hergerissen zwischen heulen, freuen, lachen und weinen. „Die Iren hatten es damals gut drauf. Eine Verbindung schaffen wir nach Koserow. Ob Irland oder dieses Ostseebad – beide liegen auf einer Insel“, sagt Tiedemann und lacht.

Für die rund zehnköpfige Crew ist „Klassik am Meer“ eine besondere Herausforderung, denn jeden Sonntag finden an dem Spielort die Gottesdienste statt. „Die Techniker müssen jede Woche auf- und abbauen“, so ein Sprecher von „Klassik am Meer“.

Ein Großteil der Schauspieler kommt aus Berlin, bis vor kurzem wurde auch noch dort geprobt. Zwei, die jedoch die Region sehr gut kennen, sind Shero Khalil und Marie Förster. Die beiden Schauspieler waren an der Theaterakademie Vorpommern. Marie Förster schloss ihr Studium vor drei Jahren ab, arbeitete dann in Dinslaken im Ruhrgebiet und ist nun in Köln heimisch geworden. Die 27-Jährige mag es, wieder hier zu sein. „Vielleicht schaffe ich es auch, in Zinnowitz vorbei zuschauen“, sagt sie. Im Stück „Juno und der Pfau spielt sie Mary Boyle, die Tochter des Kapitäns.

Shero Khalil und Marie Förster sind bei „Klassik am Meer“ in Koserow dabei. Beide lernten ihr Handwerk bei der Theaterakademie Vorpommern in Zinnowitz. Quelle: Hannes Ewert

Auch für Shero Khalil ist die Kirche in Koserow eine besondere Bühne. „Das hat etwas sehr heiliges. Ich habe sehr viel Respekt davor, hier zu spielen“, sagt der 28 Jahre alte Schauspieler, der noch bis 2018 an der Theaterakademie in Zinnowitz das Handwerk lernte. Noch wohnt der Mime in Zinnowitz, will jedoch zum Ende des Sommers nach Berlin umziehen. „Ich freue mich auf neue Herausforderungen in der Hauptstadt. Am liebsten würde ich beim Film oder Fernsehen mitspielen“, sagt er.

Hannes Ewert