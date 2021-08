Kabarett: Seelenmasseur in Sachen Demokratie kommt nach Usedom

Heringsdorf

In der Reihe der vielfältigen Theater-Sommergastspiele open air und unterm Dach kommt am 8. und 9. August der Kabarettist Lothar Bölck (68) auf die Insel Usedom. In der Zinnowitzer Kirche und im Heringsdorfer Kaiserbädersaal startet jeweils um 19.30 Uhr sein aktuelles und sehr grundsätzliches Programm mit dem Titel „(Der)SCHLEIM(der)SPUREN“.

Darin begibt er sich als gealterter Privatdetektiv im Regierungsviertel auf die Fährten von Korruption und falschem Lobbyismus im politischen Deutschland. Und da gibt es, man ahnt es schon, eine Menge aufzustöbern, zu enttarnen und aufzuklären. „Aber natürlich auf satirische Weise und somit, ich hoffe es jedenfalls, auch sehr unterhaltsam“, sagt der bekennende Preuße, der in Frankfurt an der Oder lebt.

Seine Schnüffelei zielt besonders auf die Aktivität derer, die glauben, das alleinige politische Sagen hierzulande zu haben. Zitat: „Die Regierenden achten vorsätzlich darauf, für die Regierten keinerlei Beweise zu hinterlassen. Sie sind nicht zu fassen.“ Bölck liebt Wortspielereien, er dichtet gern und verändert bekannte Verse ganz nach seiner Manier.

Bölck sieht sich selbst als Kämpfer für die in Gefahr geratene Demokratie, aber zugleich als ihr Seelenmasseur. Bei einer Auszeichnung des Künstlers wurde er als „heiterer Pessimist und cholerischer Komödiant“ charakterisiert.

Termine: Lothar Bölck auf Usedom: Sonntag, 8. August, Evangelische Kirche Zinnowitz; Montag, 9. August, Kaiserbädersaal Heringsdorf; Beginn jeweils 19.30 Uhr, Karten an der Abendkasse.

Von Steffen Adler