Michaela Droese ist eine Alltagsbegleiterin. Die 29-Jährige freut sich darauf, künftig das machen zu können, was sie sich oft gewünscht, aber in jüngeren Jahren nicht zugetraut hat. Jetzt hat die Mutter von Finn Luca (8) und Lucie (3) ein Nebengewerbe angemeldet und hoffnungsvoll Neuland als Selbstständige betreten.

Die „Alltagsfee“, wie sie sich auf ihren Prospekten selbst bezeichnet, wohnt im kleinen Dörfchen Kachlin und weiß daher um die Probleme älterer Menschen, wenn sie zum Arzt, zum Friseur oder auch nur zum Einkaufen wollen. Deshalb gehört zu ihrem Angebot ein mobiler Begleitservice ebenso wie Hilfe im Umgang mit Ämtern, Versicherungen, Krankenkassen und so weiter.

Genug Zeit haben für die Kinder

Weil Finn Luca in Usedom zur Schule geht und Lucie hier von einer Tagesmutter betreut wird, ist es für Michaela Droese ein Leichtes, Rezepte in der Apotheke einzulösen und sonstige Erledigungen für die von ihr betreuten Personen vorzunehmen. Genau das ist es, was die junge Mutter vor allem anderen wollte: Unabhängig sein, sich die Arbeitszeit frei einteilen zu können. So wie auch ihr Lebensgefährte, der einen Hausmeisterservice anbietet. „Arbeiten ja, unbedingt, aber nicht auf Kosten der Kinder“, das ist Michaelas Credo.

Die gelernte Verkäuferin, die ihre Ausbildung im Netto-Markt in Usedom bekommen und später im Hoco-Möbelmarkt gearbeitet hat, hat spätestens nach der Geburt ihres zweiten Kindes kommen sehen, dass sie Beruf und Familie nicht unter einen Hut bekommt. Und dies auch nicht wollte. Sie hat in Mellenthin und Stolpe als Putzkraft gearbeitet und hätte als Verkäuferin sicher überall eine Anstellung bekommen.

Zertifikat für Unterstützungsangebote erworben

Es musste aus ihrer Sicht aber auch anders gehen. Und so hat sich die junge Mutter schlau gemacht. „Ich habe in Anklam einen Kurs zur Nachbarschaftshilfe absolviert und in Rostock an einer Schulung teilgenommen, die vom Landesamt für Gesundheit und Soziales angeboten wurde“, berichtet Droese. Sie hat unter Anleitung einer erfahrenen Mentorin ein Konzept erarbeitet und bekam wichtige Grundlagen für ihre neue Tätigkeit vermittelt. Die 29-Jährige zeigt stolz ihr Zertifikat, das ihr die Teilnahme an einer „Basisschulung zur Anerkennung von Unterstützungsangeboten im Alltag gemäß § 45“ bescheinigt.

Sie weiß nun: „Nach diesem Paragrafen haben Menschen mit einem Pflegegrad einen gesetzlichen Anspruch auf Unterstützung im Alltag und Pflegepersonen einen solchen Anspruch auf Verhinderungspflege. Wenn sie einen Pflegegrad haben, dann ist diese Leistung kostenfrei. Ich rechne direkt mit der Pflegekasse ab.“ Die Kachlinerin weiß aber auch, dass dieses Arbeitsfeld vor allem in die Zuständigkeit der Diakonie-Sozialstation fällt, glaubt aber, als Unterstützerin willkommen zu sein. „Ich habe in Usedom jedenfalls meine Kontaktdaten hinterlegt.“

Gemeinsam kochen, backen, vorlesen

Die „Alltagsfee“ will sich Zeit nehmen für Hausbesuche, bei denen auf Wunsch gemeinsam gekocht und gebacken, Spiele gespielt, auch vorgelesen oder einfach nur zugehört wird. „Ich glaube, besonders für Menschen, die alleine leben, ist das Zuhören und Erinnern von großer Bedeutung. Auf diese Arbeit freue ich mich sehr.“

Bei Interesse kommt Michaela Droese zu einem unverbindlichen Kennenlerngespräch gern zu Ihnen nach Hause. Dafür müssen Sie folgende Handynummer wählen: 0152 / 31 70 31 18.

Von Ingrid Nadler