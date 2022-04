Heringsdorf

Der Wahl-Usedomer und ehemalige Bild-Chefredakteur Kai Diekmann war kürzlich Teil einer vierköpfigen Delegation rund um den österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP), die zunächst nach Kiew und anschließend nach Moskau zu Russlands Präsidenten Wladimir Putin gereist ist. Mit der OZ spricht der 57-Jährige exklusiv über seine Eindrücke.

Tausende Ukrainer verlassen seit Wochen ihr Land aus Angst vor Krieg und Terror. Sie reisen hinein und sehen ausgebrannte Panzer und erschossene Menschen auf der Straße. Was geht in diesem Augenblick in einem vor?

Zu sehen, dass Krieg mitten in Europa stattfindet, hätte ich mir in meiner Lebenszeit nicht vorstellen können. Ich bin im Frieden geboren und aufgewachsen und Krieg in Europa war eine abstrakte historische Erzählung. Krieg kennen wir eigentlich nur aus Fernsehbildern aus anderen Ländern.

Diese ausgebrannten Panzer zeugen von harten Kampfhandlungen in Butscha bei Kiew. Quelle: privat

Als Journalist waren Sie schon häufiger in Kriegs- und Krisengebieten.

Ja, zum Beispiel in Afghanistan, im Irak, Syrien oder Libanon. Aber es ist etwas völlig anderes, einen Krieg in der Nachbarschaft zu sehen. Das mag zynisch klingen: Mit den Menschen, die so aussehen wie wir, kommt der Krieg noch mal viel näher an dich heran. In Syrien ist der Krieg nicht weniger schrecklich als in der Ukraine, aber er ist für uns ein Stück weiter weg. Und das in der unmittelbaren Nachbarschaft zu erleben, das berührt und verstört noch einmal mehr.

Warum sind Sie überhaupt nach Kiew gefahren?

Ich war Teil einer Delegation des österreichischen Bundeskanzlers Karl Nehammer (ÖVP), der sich dort mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und Wladimir und Vitali Klitschko getroffen hat. Ich bin mit dem Bürgermeister von Kiew seit Jahren befreundet und habe ihn bei der Vorbereitung der Gespräche unterstützt.

Kurz vor Kriegsausbruch haben Sie sich auf der Münchener Sicherheitskonferenz mit Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko unterhalten. Jetzt haben Sie sich nach mehreren Wochen wieder getroffen. Wie haben sich die Klitschkos verändert?

Sie machen beide einen wirklich erschöpften Eindruck. Sie sind auch ein stückweit darüber verbittert, dass notwendige Hilfe nicht schnell genug ankommt. Dass Länder wie Deutschland weiterhin viele Millionen Euro für russisches Gas und Öl ausgeben und damit der Krieg bezahlt wird. Unser Wohlstand, unsere warme Heizung wird praktisch mit dem Blut der Ukrainer bezahlt. Das ist aus Kiew eine nachvollziehbare Perspektive.

Soldaten sicherten einen Trupp von Journalisten, die durch Butscha geführt wurden. Quelle: Diekmann

In der Kleinstadt Butscha hinterließen die Russen eine Spur der Verwüstung mit etlichen toten Zivilisten. Wie haben Sie das erlebt?

Das war furchtbar. Wir haben Kiews fast menschenleeres Zentrum verlassen und sind Richtung Butscha. Wenn man dann hinaus fährt, säumen ausgebrannte Panzer die Straßen und du merkst, dass hier gekämpft wurde. In Butscha wurde regelrecht gewütet. Man muss sich die Stadt wie einen Vorort einer Großstadt vorstellen – dort leben junge Familien, die zum Arbeiten nach Kiew pendeln. Im Kern befinden sich dort die gleichen Geschäfte wie bei uns. Und dann haben Panzer mitten in die Hochhäuser geschossen, die ausbrannten. Man sieht Straßenzüge, in denen kein Haus mehr steht.

Ihr Newsletter von Deutschlands schönster Insel Jeden Freitag um 18 Uhr erhalten Sie von uns einen Newsletter in Ihr Postfach. Wir zeigen Ihnen, dass Deutschlands schönste Insel, nämlich Usedom, viel mehr zu bieten hat als nur Sonne und Sand. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und dann die Massengräber an der Kirche.

Man steht in dem Schlamm und sieht, dass noch eine Hand aus der Erde ragt und Kleidungsstücke zu sehen sind. Das ist erschütternd.

Einen Tag nach dem Besuch in Kiew und Butscha sind Sie weiter nach Moskau gereist. Das Ziel für Kanzler Nehammer war ein Gespräch mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin. Welche Erwartungshaltung gab es?

Man darf von solch einer Reise keine Wunder erwarten. Aber: Es ist etwas anderes, ob man mit jemanden am Telefon spricht oder von Angesicht zu Angesicht – insbesondere dann, wenn man 48 Stunden vorher in Butscha an diesem Massengrab stand und sah, was russische Soldaten angerichtet haben.

Putin mit diesen Kriegsverbrechen zu konfrontieren und ihm dabei in die Augen zu schauen – wie es Nehammer getan hat –, hat eine neue Qualität. Bei Putin war noch niemand, der ihm das in dieser Härte direkt gesagt hat.

Ist er sich darüber bewusst, wie der Krieg den Westen zusammengeschmiedet hat? Die EU tritt so geschlossen auf wie noch nie und natürlich ist auch ein militärisch neutrales Land wie Österreich fest eingebunden in die Sanktionsentscheidungen der Europäischen Union. Und wird die Sanktion weiter verschärfen, wenn der Krieg nicht aufhört. Das hat Nehammer ihm alles so erklärt.

Nowo-Ogarjowo: Karl Nehammer, Bundeskanzler von Österreich, verlässt nach einem Treffen mit Russlands Präsidenten Putin Putins Residenz Nowo-Ogarjowo bei Moskau. Weitere Fotos von dem Treffen gibt es nicht. Quelle: Dragan Tatic/dpa

Wie war die Reaktion von Putin?

Der österreichische Bundeskanzler ist ernüchtert aus dem Gespräch gekommen. Die kolportierten Gerüchte, dass Putin etwa nicht Herr seiner Sinne sei oder nicht gesund ist, hat Nehammer überhaupt in keinster Weise bestätigt gefunden. Er hat einem Mann gegenüber gesessen, der die Dinge sehr kalt und rational betrachtet hat.

Die schlechte Nachricht ist, dass Putin zu allem entschlossen scheint, aber gleichzeitig – und das ist zumindest keine schlechte Nachricht – noch mal die Istanbuler Verhandlungen ins Gespräch gebracht hat. Dort verhandeln die Ukrainer und Russen direkt miteinander.

Karl Nehammer, telefoniert in der österreichischen Botschaft in Moskau vor einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Putin. Quelle: Dragan Tatic / dpa

Was sind die wichtigsten Erkenntnisse, mit denen Sie aus Kiew und Moskau zurückgereist sind?

Es hat mir vor Augen geführt, wie gesegnet und privilegiert wir eigentlich sind, dass wir über 70 Jahre Frieden in Europa erfahren und erleben durften. Gleichzeitig sehen wir, wie zerbrechlich dieser Frieden ist, wenn jemand entschlossen ist, mit brutaler Gewalt über seinen Nachbarn herzufallen.

Uns muss klar sein, dass Putins Dilemma – wie er aus dem Krieg herauskommt, ohne alles zu verlieren – auch unser Dilemma ist. Ein russischer Diktator, dessen Krieg auch so viele russische Menschenleben gekostet hat, kann nicht so einfach zur Tagesordnung übergehen. Auch wir müssen begreifen, dass wir ohne Putin – wie bitter dies klingt – keine Lösung finden werden.

Und welche Lösung kann das sein?

Es ist ausschließlich eine Sache der Ukraine, denn nur sie entscheidet darüber, wie und zu welchen Bedingungen sie bereit ist, einem Friedensschluss oder Waffenstillstand mit den Russen zuzustimmen. Aber: Jemand, der in die Ecke gedrängt wird und für den es im Zweifel um Leben und Tod geht und zu allem entschlossen ist, wird auch für uns zum Problem.

Im Januar 2016 traf Kai Diekmann, damals noch Chef bei Bild, Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Sotschi. Quelle: Daniel Biskup

Stellen Sie sich vor, Sie wären als Journalist zu Putin gereist. Was hätten Sie ihn als erstes gefragt?

Ist er sich im Klaren darüber, was er Russland mit diesem Krieg antut? Ist er sich bewusst, um wie viele Jahrzehnte er Russland zurückwirft? Viele Unternehmen haben sich aus Russland zurückgezogen und einige werden im Falle eines Waffenstillstands oder eines Friedens nicht zurückkehren. Selbstverständlich wird der Zugang für Russland zu den Weltmärkten längst nicht mehr so einfach sein wie heute. Der Westen wird alles tun, um die Abhängigkeit von russischen Ressourcen zu verringern.

Von Hannes Ewert