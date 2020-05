Kaiserbäder: Das soll im Sommer am Strand und auf der Promenade geboten werden

Heringsdorf

Das Stimmungsbild ist eindeutig: 81 Prozent von 1396 Personen sprachen sich bei einer Online-Befragung des Eigenbetriebs für die Durchführung von Veranstaltungen in den Kaiserbädern aus. Deshalb sieht sich Kulturabteilungsleiter Mirko Krentz darin bestärkt, weitestgehend am geplanten Veranstaltungskalender 2020 festzuhalten, der von Pfingsten bis zum Tag der deutschen Einheit 189 Veranstaltungen vorsieht – allerdings mit den Einschränkungen, die sich durch die behördlichen Corona-Auflagen ergeben.

So sind bei Indoor-Veranstaltungen beispielsweise im Bansiner Haus des Gastes maximal 20 Personen statt der möglichen 90 zugelassen. Im Hans-Werner-Richter-Haus und in der Villa Irmgard sind es jeweils nur 12 Gäste, die pro Veranstaltung teilnehmen dürfen, bei Filmvorführungen in der Villa Irmgard wären es gar nur acht Personen. Da stellt sich schnell die Frage der Wirtschaftlichkeit, wie Hans-Jürgen Merkle als Leiter des Eigenbetriebsausschusses am Montagabend bei der Sitzung des Gremiums monierte.

Acht-Personen-Veranstaltungen unverantwortlich

„Ich halte es für nicht verantwortlich, Veranstaltungen mit acht Personen zu machen. Da ist das Plakatedrucken teurer als die Einnahmen sind“, kritisiert er. Auch bei den Konzerten an den klassischen Orten sieht er Probleme auf den Eigenbetrieb zukommen. Auf den Konzertplätzen in Ahlbeck und Heringsdorf könnten mit der Abstandsregel von 1,50 Meter jeweils 150 Personen Veranstaltungen besuchen, in Bansin maximal 80 Personen.

Der Eigenbetrieb sah dort vor, das Gelände mit niedrigen Bauzäunen einzugrenzen und den Einlass durch drei Securitykräfte kontrollieren zu lassen. Jeder Besucher müsste sich dann zunächst in eine Liste eintragen, bevor er Zutritt erhält. Ist die Kapazität erschöpft, würde der Veranstaltungsort geschlossen. Allerdings könnten sich dann drumherum Menschen ansammeln, die von außerhalb das Geschehen auf der Bühne mitverfolgen wollen.

Barfußkonzerte am Strand empfohlen

Auch das sahen einige Mitglieder des Eigenbetriebsausschusses als problematisch an. Der Ahlbecker Uwe Krüger sagte: „Ich habe Bedenken, dass es funktioniert.“ Für Nils Krohn stellen die halbhohen Bauzäune eine Gefahr dar, da sie mögliche Fluchtwege versperren. Deshalb lautete der Rat des Ausschusses, auf Veranstaltungen auf den Konzertplätzen zu verzichten und stattdessen mehr Barfußkonzerte am Strand durchzuführen.

Eine Bademodenschau dieses Formats ist in Coronazeiten ausgeschlossen. Doch sie dient als Ideengeber für die sogenannten Walking Acts auf der Promenade, wo Darsteller mit Requisiten zu einem Thema ausgestattet werden. Quelle: Dietmar Pühler

Keine Probleme sieht der Eigenbetriebsausschuss bei den kleineren Outdoor-Veranstaltungen wie etwa den Sportangeboten (Beachtennis, Beachvolleyball 2 gegen 2, Stand-Up-Paddling, Fitnesskurse), den Ortsrundgängen und Wanderungen sowie den Märchenbaumlesungen.

„Bilder am Meer“ und Sommerkino auf der LED-Leinwand

Ebenso unproblematisch werden die Veranstaltungen an der LED-Wand an der Heringsdorfer Seebrücke gesehen. Laut Kurdirektor Heilmann wird die LED-Wand in diesen Tagen installiert und soll für das „Sommerkino am Strand“ und für „Bilder im Meer“ zur Verfügung stehen.

Für die 30 Veranstaltungen von „Bilder am Meer“ sollen vorab kostenlose Tickets über Reservix geordert werden, um Einlass zum abgegrenzten Gelände zu erhalten. Maximal 75 Personen können teilnehmen. Kritisch sieht Hans-Jürgen Merkle, dass dafür eine Buchungsgebühr von 2 Euro anfällt – und somit keine Rede davon sein kann, dass die Veranstaltung für Kurkartenbesitzer kostenlos ist. Er empfiehlt deshalb, dass der Eigenbetrieb die Reservierungskosten übernimmt. Für die Kinovorführungen sieht der Veranstalter Outdoor-Cine 150 Plätze vor.

Die drei großen Sommerfeste werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Wie das Ahlbecker Sommerfest, das Bansiner Seebrückenfest und die Kaisertage Heringsdorf wird darüber hinaus die 200-Jahr-Feier von Heringsdorf ausfallen.

Walking Acts auf der Promenade

Stattdessen will der Eigenbetrieb neue Veranstaltungsformate anbieten. So ist daran gedacht, das an Pfingsten abgesagte Jazzfestival durch kleinere Jazzkonzerte im Heringsdorfer Goethepark zu ersetzen. Neu sein wird die Kaiserbäder-Parade „Promen-Art“. Hierbei werden Darsteller mit Requisiten zu bestimmten Themen (1920er Jahre, Alte Leute, Bademoden, Maritimes) über die Promenade wandern und als Walking Acts die Blicke auf sich ziehen.

Da die Kaisertage in diesem Jahr ausfallen, wird überlegt, ob einzelne Darsteller in historischen Kostümen auf der Promenade die Blicke auf sich ziehen und auf diese Art Werbung für die Kaiserbäder machen können. Quelle: Dietmar Pühler

Der Heringsdorfer Veranstalter Ingbert Völker hatte die Idee dazu. Was zunächst für das Heringsdorf-Jubiläum geplant war, könnte nun in gewissen zeitlichen Abständen an der Promenade zwischen Ahlbeck und Bansin durchgeführt werden. Ebenfalls geplant ist die Kunstaktion „Street-Art“, bei der auf neun Flächen in den drei Kaiserbädern dreidimensionale Illusionsbilder auf das Pflaster gemalt werden. Die sollen dann über die ganze Saison sichtbar bleiben.

Kinder-Jahrmarkt und Zauberei

Als Drittes will Völker in Ahlbeck an der Promenade zwischen Seebrückenvorplatz und Drachenladen eine kleine Veranstaltungsfläche schaffen, auf der nachmittags ein kleiner Kinder-Jahrmarkt stattfindet und abends Varieté, Zauberei und Comedy.

Wie Kurdirektor Thomas Heilmann am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, sollen nun „unsere Konzeptideen für jedes Format, auch die Barfußkonzerte, an das Gesundheitsamt“ zur Genehmigung eingereicht werden. Es werde definitiv keine Veranstaltungen auf den Konzertplätzen geben. Bei den kleinen Indoor-Veranstaltungen in der Villa Irmgard, im Hans-Werner-Richter-Haus und im Haus des Gastes werde auf die Budgetierung geschaut und dann entschieden, was unter dem Gebot der Wirtschaftlichkeit stattfinden kann.

Von Dietmar Pühler