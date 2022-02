Kaiserbäder: Gemeindevertreter einig – so geht es weiter mit dem früheren Haus der Erholung an der Promenade

Ahlbeck

Diese Entscheidung hat doch glatt auch Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken (parteilos) richtig positiv überrascht: Der Grundsatzbeschluss zum Haus der Erholung (HdE) an der Promenade in Ahlbeck wurde in der vergangenen Woche durch die Gemeindevertretung einstimmig gefasst. „Das ist ein richtig gutes Zeichen und zeigt, dass sich alle Beteiligten diesem denkmalgeschütztem Objekt und seiner Zukunft verpflichtet fühlen“, freut sich die Bürgermeisterin.

Mit dem Grundsatzbeschluss der Heringsdorfer Gemeindevertreter steht nunmehr fest, dass das Denkmal HdE mit seinem parallel zur Promenade stehenden Hauptgebäude in Abstimmung mit der oberen Denkmalbehörde erhalten bleibt, aber die bisherigen Planungen nicht weiter verfolgt werden. „Dieser Erhalt ist sehr wichtig, denn das Gebäude ist ein Ort, der für die Einwohner der Dreikaiserbäder und viele andere auch historische Bedeutung hat“, erläutert dazu Vizebürgermeister und Bauamtsleiter Andreas Hartwig.

Heringsdorfs Bürgermeisterin Laura Isabelle Marisken vor der Baustelle am HdE, wo gerade der frühere Anbau abgetragen wurde. Quelle: Krischan Ritter

Arbeitsgruppe war kompromissbereit

Hauptfunktion des HdE wird ein Veranstaltungssaal mit einer Kapazität für etwa 300 Personen werden, ergänzt mit Räumlichkeiten für die Tourist-Information, Ausstellungen, Technik- und weiteren Funktionsräume. Gastronomie wird es um Gebäude nicht geben, aber die Ausstattung für Catering soll mit integriert werden. Alle weiteren Pläne und Ideen, die es dazu gab, werden aus architektonischen, wirtschaftlichen und strukturellen Gründen nicht weiter verfolgt – was vordergründig der möglichen Finanzierung der Vorhaben zusammenhängt.

Blick wie in eine andere Zeit: Im vergangenen Herbst konnten die Mitglieder der Arbeitsgruppe noch einmal das HdE von innen inspizieren. Quelle: privat

Bürgermeisterin Marisken würdigt ganz besonders das Agieren der gebildeten Arbeitsgruppe für das Haus der Erholung. Neben den Vorsitzenden und deren Stellvertretern des Bauausschusses, des Ausschusses für Tourismus, Ordnung und Verkehr sowie des Eigenbetriebsausschusses Kaiserbäder gehörten dem Gremium die Bürgermeisterin, der Kurdirektor und der Bauamtsleiter sowie ein weiterer Vertreter der Gemeindevertretung an. In mehreren Sitzungen wurden auf Grundlage bestehender Unterlagen und einer Bauzustandsuntersuchung Fragen des Erhalts und möglicher baulicher Nutzungen des Hauptgebäudes sowie der künftigen Ausrichtung des HdE diskutiert.

Noch einmal Blick ins Innere des HdE

Außerdem hatten die Mitglieder die Möglichkeit, im vergangenen Herbst noch einmal das Gebäude von innen zu besichtigen. „Es war wie in einer anderen Welt. Teilweise hingen noch Girlanden von den Decken, als ob gerade die letzte Party zu Ende gegangen sei, teilweise sah es aber auch einfach gruselig aus“, schildert Laura Isabelle Marisken. Die letzte Veranstaltung im Haus der Erholung fand 2008 statt.

„Diese Arbeitsgruppe hat ausgesprochen konstruktiv gearbeitet. Es ging immer sehr sachlich und lösungsorientiert zu“, lobt sie. Dass am Ende ein so produktives Ergebnis erzielt werden konnte, hänge mit der großen Bereitschaft aller Mitglieder der Arbeitsgruppe zusammen, Kompromisse einzugehen, ergänzt Marisken. Nur Wunschträume ließen sich bekanntlich schwer umsetzen und noch schwerer finanzieren.

Gesamtes Quartier wird entwickelt

Blick auf den Dachboden des HdE. Quelle: privat

Wie geht es nun weiter mit dem HdE? „Wir wollen nicht nur das Gebäude wieder einer Nutzung zuführen, sondern es soll das gesamte Quartier einschließlich des Kirchengeländes entwickelt werden. Dazu werde ein kompetentes Planungsbüro aus Potsdam mit ins Boot geholt, das über einschlägige Erfahrungen bei solchen Vorhaben verfügt und namhafte Beispiele für die gelungene Umsetzung aufweisen kann“, sagt Bauamtsleiter Andreas Hartwig. Außerdem werde stets nach möglichen Fördermöglichkeiten geschaut.

Einen genauen Zeitplan für die Bautätigkeit am HdE gibt es noch nicht, zumal auch noch nicht endgültig entschieden ist, was mit dem Dachgeschoss des HdE passieren soll, sprich ob es einmal ausgebaut werden soll.

Arbeitsgruppe bleibt bestehen

Weil die Arbeitsgruppe äußerst zielführend gearbeitet hat, wird sie weiterarbeiten. Die Gemeindevertretung ermächtigt sie, notwendige Fachleute wie etwa Gutachter, Fachplaner oder Berater einzubinden. „Diese Fachexpertise ist unbedingt nötig – wir brauchen neben der Baugrunduntersuchung auch ein Holzschutzgutachten, ein Gefahrgutachten und etliche weitere Untersuchungsergebnisse“, betont Hartwig. Die Finanzierung dieser weiterführenden Planungen und Gutachten soll über das städtebauliche Sondervermögen und mit Mitteln aus der zugehörigen Kofinanzierung erfolgen.

Auch die Einwohner der Gemeinde werden in die Planungsprozesse und Diskussionen eingebunden, versichert Marisken. Immer wenn ein aussagefähiger Planungsstand erreicht sei, werde man an die Öffentlichkeit gehen und berichten.

Platz des Anbaus wird vorerst Parkplatz

Der Abriss des früheren Anbaus des HdE läuft auf Hochtouren. Quelle: Cornelia Meerkatz

Die Bürgermeisterin und der Bauamtsleiter sind sich sicher, dass dank der Arbeitsgruppe eine kluge Lösung herbeigeführt werden konnte, deren erster Schritt bereits in vollem Gange ist: Der Abriss des früheren Anbaus. Auf dieser Fläche, das steht schon fest, soll – so lange es keine Bautätigkeit am HdE gibt, zumindest aber in diesem Jahr – ein Parkplatz für Gäste der Kaiserbäder hergerichtet werden. „Angesichts der großen Nachfrage nach Parkmöglichkeiten gerade in der Hauptsaison ist das die richtige Entscheidung“, findet die Verwaltungschefin.

Wer hat noch alte Fotos?

Liebe Leser, wir möchten gern von Ihnen wissen, welche alten Fotos, besonderen Erinnerungen oder Mitbringsel Sie noch aus dem HdE haben? Wenn waren Sie zum letzten Mal dort und haben gefeiert? Und welche besonderen Ereignisse wie etwa die erste Verabredung in der Disko, der erste Kuss, eine besondere Feier usw. verbinden Sie mit dem Haus?

Schreiben Sie uns und schicken Sie uns Ihre Fotos mit den entsprechenden Angaben: zinnowitz@ostsee-zeitung.de. Wir wollen mit Ihren Erinnerungen die Blüte des HdE noch einmal aufleben lassen.

Von Cornelia Meerkatz