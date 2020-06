Kaiserbäder-Kirchen halten an Konzertsommer fest

Heringsdorf

Der Bischof der Nordkirche im Sprengel Mecklenburg und Pommern, Tilman Jeremias, kam bei seiner Usedom-Stippvisite nicht nur mit Touristikern ins Gespräch. Auch die Kirchengemeinden standen auf seinem Besuchsprogramm. So war er zu Gast beim Insel-Pfarrkonvent in Zinnowitz. Später kam er mit dem Pastor der Ev. Kirchengemeinde Heringsdorf-Bansin, Christian Pieritz, ins Gespräch.

Der Gemeindepastor berichtete, dass die Kaiserbäder-Kirchengemeinden durch und durch geprägt von touristischen Angeboten seien. In normalen touristischen Zeiten besuchten bis zu 80 Leute die Sonntagsgottesdienste, darunter sehr viele Urlauber. „Das ist ein echter Gewinn für die klassische Kerngemeinde“, betont der Pastor. „Deshalb sind die Überlegungen ausgerichtet, was machen wir für unsere Gäste, etwa Ausstellung und Konzerte“, erläutert Christian Pieritz.

Anzeige

So wird nun auch am jährlich stattfindenden Konzertsommer in den Kirchen von Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin festgehalten. Mit allen Künstlern, die schon vertraglich gebunden waren, wurde abgeklärt, ob sie bereit seien, mit den aktuellen Corona-Auflagen verkürzte Konzerte zu geben. Als Zeichen der Solidarität mit den Musikern verzichte die Kirchengemeinde Heringsdorf-Bansin in diesem Sommer auf den ihr zustehenden Anteil an der Kollekte, sodass die Künstler einen gewissen Ausgleich dafür haben, wenn durch die 1,50 Meter-Abstandsregelung weniger Besucher die Konzerte miterleben können.

Weitere OZ+ Artikel

Aufs Singen nicht verzichtet

Pieritz: „Bei der 10 Quadratmeter-Regelung hätten wir nur 22 Gottesdienstbesucher gehabt. Deshalb sind wir rausgegangen.“ Die Open-Air-Gottesdienste seit Anfang Mai waren stets gut besucht. Auf dem Kirchen-Vorplatz konnten die Stühle in gebührendem Abstand aufgestellt werden und die Gemeinde musste so nicht auf das Singen im verkürzten Gottesdienst verzichten.

Dem Pastor zufolge hat der Lockdown dazu geführt, dass die Insel-Kirchengemeinden neue Wege beschreiten mussten, um ihre Gemeindeglieder zu erreichen. Das geschah unter anderem mit Briefen und digitalen Angeboten. Er habe gemerkt, „dass andere Leute auf einen zukommen.“ Das betreffe insbesondere ältere Menschen, die Gesprächsangebote angenommen haben. Er habe aber auch mitbekommen, so Pieritz, wie schwierig die Situation des Lockdowns für Familien gewesen sei. Er wisse von Familien, die morgens um 4 Uhr aufgestanden seien, um ungestört im Homeoffice arbeiten zu können, und die, nachdem die Kinder im Bett waren, weitergemacht hätten. Gemeinsam mit dem Schulhort will die Kirchengemeinde mit Angeboten „helfen, über die Sommerferien zu kommen.

Beitrag für seelische Stabilität

Touristen seien eine bedeutende Zielgruppe kirchlicher Arbeit und Urlaub eine Zeit, in der Menschen spirituell auftanken, so der Bischof. Er betonte die Bedeutung der zunehmenden Vernetzung von kirchlichen und touristischen Angeboten. Er hob die Wichtigkeit der Arbeit der Tourismusbranche hervor, die während der Pandemie nicht als „systemrelevant“ gelte, jedoch mit ihrem Beitrag für die seelische Stabilität, die Gesundheit und das Wohlbefinden der Menschen unverzichtbar für die Gesellschaft sei. Dabei zog der Bischof Parallelen zur kirchlichen Arbeit.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Lesen Sie auch

Bischof Jeremias auf Usedom: „Lernen, mit Corona umzugehen“

Halleluja! Vorpommerns Katholiken feierten Gründung der neuen Pfarrei St. Otto

Chronik von Usedom

Von Dietmar Pühler