Kaiserbäder auf Usedom wünschen sich mehr Gewerbeflächen

Heringsdorf/Ahlbeck

Angefangen hat er mal mit einem Schreibtisch. Inzwischen stehen mehrere Drucker und andere Maschinen in seinem Büro. „Der Platz reicht hinten und vorne nicht mehr“, sagt Robert Dieske. 2007 habe er seine Werbeagentur gegründet, seit sieben Jahren ist sein Büro in der Ahlbecker Wilhelmstraße. Er sucht dringend Gewerbeflächen, um sich zu erweitern. Sollte es passen, würde er auch über einen Neubau nachdenken, so Dieske.

Da kam die Initiative des Handwerker- und Gewerbevereins der Kaiserbäder gerade recht. Der hatte Anfang 2020 unter den Händlern und Gewerbetreibenden in Ahlbeck, Heringsdorf und Bansin eine Umfrage zu benötigten und gewünschten Gewerbeflächen durchgeführt. „Die Umfrage hat einen Bedarf von knapp 34 000 Quadratmeter ergeben“, sagt Gemeindevertreter Torsten Schultz (HGV/UWG). Seine Fraktion hatte die Schaffung von Bauland als Gewerbeflächen auf die Agenda des Gemeinderates gebracht.

Anzeige

Wird aus Waldgebiet in Ahlbeck Bauland?

Vorgeschlagen wird die Fläche zwischen dem Bauhofgelände und dem Sportplatz in Ahlbeck. „Die Refinanzierung könnte über den Verkauf der Flächen erfolgen“, so Schultz. Nun sei die Verwaltung am Zug, mit der Forst zu klären, ob aus dem Waldgebiet Bauland entstehen könnte. Der Beschluss ging einstimmig durch.

Weitere OZ+ Artikel

Die Waldfläche zwischen dem Bauhofgelände und dem Sportplatz in Ahlbeck könnte Standort eines neuen Gewerbegebietes sein. Quelle: Henrik Nitzsche

Robert Dieske, der beim Bedarf 2000 Quadratmeter für eine neue Betriebsstätte angemeldet hat, wäre dabei. „Wir wollen aus Platzgründen unser Portfolio nicht klein halten und damit Wettbewerbsnachteile haben. Als Firma musst du am Puls der Zeit bleiben und auch mal in neue Maschinen investieren“, so der Heringsdorfer.

Umfrage : 25 Unternehmen teilgenommen

25 Unternehmen haben sich an der Befragung beteiligt – auch Kai Kruse vom Autohaus Ahlbeck. Er benötigt dringend eine Lagerhalle. „Um dort die Kundenräder zu lagern oder als Warenschleuse für die Nachtanlieferung von Ersatzteilen“, so Kruse. Sein Reifenlager habe er auch nicht am Autohaus, was zusätzliche Fahrerei bedeute. „Auf unserem Hof sind die Flächen erschöpft. Wir brauchen dringend Gewerbeflächen“, sagt der Unternehmer.

Ingbert Völker Quelle: Peter Machule

Eine Lagerhalle, die würde Ingbert Völker sofort nehmen. Für seinen „Krempel aller Couleur“, wie der Chef der Heringsdorfer Firma FX Deco sagt, die für Veranstaltungsdekoration, Verleihservice und Herstellung für Events, Messen, Film, Bühnen und Objektausstattung steht. 2500 Quadratmeter benötige Völker, um in möglichst vielen Regalen Dekomaterial seiner Themenbereiche wie Piraten und Jahrmarkt unterzubringen. „Wir haben Lager in der Stadt Usedom, in Labömitz und Berlin. Wir brauchen vor Ort was. Schließlich soll ja auch die Gewerbesteuer hier bleiben“, sagt Völker.

Abwanderung von Firmen vermeiden

„Wenn Firmen in anderen Gemeinden Gewerbeflächen finden, sind sie weg. Wir haben Betriebe dabei, die seit Jahren, seit Jahrzehnten ihren Sitz hier haben. Dann geht uns auch die Gewerbesteuer verloren“, sagt Schultz. Mit der Schaffung von Gewerbeflächen könnte eine Abwanderung vermieden und Neugründungen sowie Zuzug möglich gemacht werden.

Ein Strandkorblager mit Werkstatt auf 3000 Quadratmeter – das hatte Ringo Paukewadt auf dem Wunschzettel notiert. „Ich brauche Platz für 300 Körbe. In einer großen Halle könnten mehrere Vermieter ihre Körbe unterstellen“, sagt der Ahlbecker Strandkorbvermieter. Seine Sitzmöbel für den Strand stellt er nach der Saison in einem Hangar auf dem Heringsdorfer Flughafen unter. „Das ist ein Aufwand, die Körbe zwischen Garz und Ahlbeck hin- und herzufahren.“ Stühle und Zelte, die er für die Ausrichtung von Strandhochzeiten benötige, müssten ebenfalls gelagert werden.

Spitzenreiter bei der Bedarfsanmeldung war übrigens die Strandkorbfabrik Heringsdorf GmbH mit 5000 Quadratmetern für eine neue Betriebsstätte. „Wir sind Mieter auf dem Gelände. Um die Zukunft unseres Unternehmens zu sichern, wäre ein Neubau denkbar. Schließlich hat die Strandkorbfabrik seit 1933 Tradition, die wir auch fortsetzen wollen“, sagt Geschäftsführer Mathias Fromholz.

Lesen Sie auch

Von Henrik Nitzsche