Kalender für 2021 mit schönen Bildern von Wolgast ab sofort erhältlich

Wolgast

Der Kalender „Impressionen aus Wolgast“ für 2021 ist erschienen und in der Wolgaster Buchhandlung Henze zu haben. In bewährter Weise hat Fotograf Gunnar Gotter genauso interessante wie reizvolle Motive aus der alten Herzogstadt eingefangen, die nun entsprechend der jeweiligen Jahreszeit präsentiert werden.

Der Peenestädter war mit seiner Kamera diesmal unter anderem auf dem Paschenberg, am Lustwall, auf dem Alten Friedhof, am Fischmarkt, auf der Schlossinsel, auf dem Marktplatz, in der St. Petri-Kirche und am Stadthafen unterwegs.

Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere OZ+ Artikel

Von Tom Schröter