Kaminhalle im Schloss Stolpe bekommt Fußbodenheizung

Die Sanierung des Stolper Schlosses erreicht jetzt die Kaminhalle, die Gästen beim Besuch des einstigen Grafensitzes als erstes ins Auge fällt. Dazu sind vergangene Woche von der Gemeindevertretung wichtige Beschlüsse genehmigt worden, die Bürgermeister Falko Beitz (SPD) aufgrund von einzuhaltenden Förderfristen als Eilentscheidung vorweggenommen hat.

So werden in den kommenden Wochen in der Eingangshalle Erd-, Beton- und Stuckarbeiten vorgenommen, das historische Parkett wird Stück für Stück aufgenommen, nummeriert, getrocknet und bis zur Wiederverwendung eingelagert. Bevor hier eine Fußbodenheizung eingebaut wird, müssen die Grabungsarbeiten archäologisch begleitet und dokumentiert werden.

Hier in der Lesestube ist es schon gemütlich. Das Schloss soll nach Abschluss der Sanierung im Frühjahr für Besucher wieder zugänglich sein, worauf sich die Mitglieder des Fördervereins und die Gemeindevertretung freuen. Quelle: Ingrid Nadler

Blick in die schon fertig sanierte Lesestube. Quelle: Ingrid Nadler

Der „Dornenzieher“ hat seinen Platz im gräflichen Badezimmer gefunden. Quelle: Ingrid Nadler

Die gleiche Sorgfalt ist für Grabungen vorgeschrieben, die für den geplanten Anbau notwendig werden. Wie berichtet, soll dieser vor allem dem Einbau eines Fahrstuhls dienen, durch den auch körperlich beeinträchtigte Gäste das Touristische Erlebnis- und Informationszentrum Schloss Stolpe, so das offiziell genannte Ziel, besuchen können. Die größte Veränderung erfährt in diesem Zusammenhang die bisher lediglich als Stuhllager genutzte ehemalige gräfliche Bibliothek. Dieser Raum, der einen direkten Zugang zum Saal hat, soll künftig mehrfach genutzt werden können, unter anderem zur Vermietung für Familienfeiern.

Der rote Salon (Küche) und der grüne Salon daneben machen inzwischen mit historischer Tapete einen edlen Eindruck. Im Saal sollen bis Ende November die Malerarbeiten und die künstlerische Aufarbeitung der Nische abgeschlossen sein. Ebenso soll nach insgesamt unglaublichen siebenmaligem Anstrich die nach altem Vorbild eingebaute Schiebetür funktionstüchtig sein.

Von Ingrid Nadler