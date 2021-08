Zinnowitz

Eine Reihe von Gastspielen holt in diesem Jahr die Vorpommersche Landesbühne auf die Insel Usedom. Damit will die Bühne über ihre Theatervorstellungen hinaus das kulturelle und geistige Angebot bereichern. „Die Gastspiele sind in diesem Jahr sehr politisch“ sagt Theatersprecherin Martina Krüger, die in diesem Sommer bereits Lesungen mit Martin Sonneborn, Daniela Dahn und Rainer Mausfeld auf die Insel holte. „Matthias Platzek schreibt die Geschichte sozusagen fort“, sagt Martina Krüger. Der SPD-Politiker wird zu zwei Terminen auf die Insel kommen. „Wir brauchen eine neue Ostpolitik – Russland als Partner“ – so ist seine Veranstaltung überschrieben, die als Lesung und Gespräch mit dem Journalisten Steffen Adler stattfindet. „Russland und Deutschland haben sich entfremdet, eine neue Ost-West-Konfrontation ist ausgebrochen“, so die These von Matthias Platzeck, der jetzt eine neue Ostpolitik fordert. Er kommt am 15. August um 19.30 Uhr auf die Vineta-Bühne Zinnowitz und am 16. August um 19.30 Uhr in den Kaiserbädersaal Heringsdorf.

Puppenspieler mit seiner Echse kommt auch

Zu Gast an der Vorpommerschen Landesbühne: Michael Hatzius ​und die Echse Quelle: Veranstalter

Ganz anders liegt der Fall beim Puppenspieler Michael Hatzius, hier geht’s mehr um Unterhaltung. Der Künstler lässt auf der Bühne seine Figuren lebendig werden. Mit seiner überlebensgroßen Puppe „Die Echse“ tritt Hatzius seit einigen Jahren im Comedybereich auf und wurde mehrfach ausgezeichnet. Auch sein Publikum soll in seinen Vorstellungen Teil eines „Echsperiments“ werden, denn Improvisation ist eine Leidenschaft von Michael Hatzius. Er präsentiert das Programm „Die Echse“ am 22. August um 19.30 Uhr auf der Vineta-Bühne Zinnowitz und am 23. August um 19.30 Uhr Kaiserbädersaal Heringsdorf.

Kamminer plaudert aus Corona-Alltag

Und ein guter Bekannter kommt. Der in Moskau geborene Schriftsteller, Kolumnist und Musiker Wladimir Kaminer ist für seine humorvollen Alltagsbetrachtungen bekannt. Er veröffentlicht regelmäßig Texte in Zeitungen und Zeitschriften. Mit zahlreichen Büchern avancierte Wladimir Kaminer zu einem der beliebtesten Autoren Deutschlands. Sein neues Werk heißt „Der verlorene Sommer“ und befasst sich mit den Entwicklungen seit dem Frühjahr 2020, als Corona die Welt lahmlegte. Doch gerade diese besondere Situation weckte auch die Neugier von Wladimir Kaminer. In seinem Buch erzählt er mit Humor und Empathie vom „Alltag der Coronauten“ und der allmählichen Veränderung unserer Realität. „Was haben Mundschutz, Lockdown und Fassbier-Verbot mit den Menschen gemacht?“, fragt sich der Autor. Dann kamen die ersten Lockerungen, was Wladimir Kaminer zu der Frage führte: „Welche Welt fand man da draußen vor?“ Mit seinem unerschütterlichen Humor blickt Kaminer auf die Wochen, die unser Leben veränderten. Und das, obwohl die Corona-Krise noch nicht vorbei ist. Zu erleben ist Wladimir Kaminer am 29. August um 19.30 Uhr auf der Vineta-Bühne und am 30. August, 19.30 Uhr im Kaiserbädersaal Heringsdorf.

Gastspiel des Kabaretts „Herkuleskeule“

Auch die „Herkuleskeule“ aus Dresden kommt in diesem Sommer auf die Insel. Das traditionsreiche sächsische Kabarett verspricht ein „irrwitziges Spektakel über eine irrwitzige Welt“ und hat dafür folgenden Titel gewählt: „Freibier wird teurer“. Auch hier drehen sich die Betrachtungen oft um die gesellschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie. „Frust oder Lust?“ – das fragen sich die drei Kabarettisten Birgit Schaller, Hannes Sell und Jürgen Stegmann in diesem Programm, unterstützt werden sie von den Musikern Jens Wagner und Volker Fiebig. Die Usedom-Termine der „Herkuleskeule“: 3. September um 19.30 in der Evangelischen Kirche Zinnowitz und am 4. September um 19.30 Uhr auf der Vineta-Bühne Zinnowitz.

Damit hat die Vorpommersche Landesbühne neben ihrem aktuellen Theaterprogramm an den gewohnten Spielorten in Anklam, Wolgast, Zinnowitz, Heringsdorf und Barth nun weitere Veranstaltungsorte erschlossen. Dabei waren die Theaterleute auf der Insel kreativ. „Aufgrund der Raumsuche sind auch „schräge’ Kombinationen zustande gekommen“, sagt Pressesprecherin Martina Krüger. Zu den genutzten Orten gehört nun auch die Evangelische Kirche Zinnowitz.

Karten für alle Gastspiele unter Tel. 03971/2688800 und www.vorpommersche-landesbuehne.de

Von Thorsten Czarkowski