Kampf um Serpentinweg ist Herzensprojekt für Heringsdorfer Historiker

Heringsdorf

Auf dem Boden liegt ein dicker Baumstamm, dahinter steht ein Bauzaun mit einer blauen Plane, die auf der einen Seite halb herunterhängt. Eigentlich kein schöner, kaiserlicher Anblick. Der Bauzaun signalisiert: Hier ist Ende im Gelände. Für den Heringsdorfer Historiker Fritz Spalink ist es ein trauriger Anblick, welcher sich am Fuße des Serpentinweges an der Heringsdorfer Promenade in Richtung Bansin bietet. Der Weg führt eigentlich nach oben zum Kulmausblick.

Bis vor ein paar Jahren war dieser Weg noch intakt und jeder durfte den öffentlichen Weg nach oben nutzen. „Der Blick ist einfach nur fantastisch. Der Platz bietet einen weiten Blick auf das Meer und hinunter zur Promenade. Schon früher war der Platz ein touristischer Anziehungspunkt“, erklärt der Historiker.

200-jähriges Jubiläum

In diesem Jahr feiert die Gemeinde Heringsdorf ihr 200-jähriges Jubiläum. Große Festveranstaltungen sind zu dem Geburtstag geplant. Aber eines liegt Spalink auf dem Herzen: Die Wiedereröffnung des Serpentinweges zum Kulm. Aus diesem Grund gründete er eine Interessengemeinschaft, die sich für die Wiederherstellung einsetzt. „Es ist nun höchste Zeit, für etwas zu kämpfen, was erhalten werden muss, bevor es zu spät ist“, erklärt er.

Schon zu Kaiserzeiten war der Weg sehr beliebt. Der Serpentinweg ist für ihn wichtiger denn je, denn er bietet einen direkten Weg zum Strand. „Bereits im historischen Fischerdorf Neukrug (1690) führte dieser Weg die Fischer zu ihren Booten an den Ostseestrand. Die Sperrung eines historisch wertvollen und heutzutage dringend gebrauchten Weges, abgesperrt mit einem hässlichen Bauzaun, verschweißt mit einem alten maroden Eisengeländer und ca. 2,5 Meter langen Baumstammabsperrungen mit über 100 Zentimeter Durchmesser, dessen Holz besser Menschen das Wohnzimmer wärmen sollte“, sagt er.

Fritz Spalink erkundigte sich beim Bauamt der Gemeindeverwaltung Heringsdorf in der Vergangenheit mehrfach nach den Besitzverhältnissen des gesamten Hangbereiches vom Kulturpavillon bis Bethanienruh, auf dem sich auch der Serpentinenweg befindet. Ihm wurde mitgeteilt, dass sich dieser Hangbereich im öffentlichen kommunalen Besitz befindet und somit auch der Serpentinenweg auf gemeindlichem Grund liegt.

Anwohner wollen den Weg zurück

Fritz Spalink hat herausgefunden, dass angrenzende Anwohner kein Problem damit haben, wenn dort Touristen auf und ablaufen würden, um zum Ausblick zu kommen. Seine Interessengemeinschaft initiierte eine Umfrage. Ergebnis: Rund 1000 Personen, die rund um den bekannten Weg Ferienwohnungen betreiben, ein Zimmer haben oder sogar dort wohnen, befürworten eine Wiederherstellung des Weges.

Die Interessengemeinschaft bittet um Unterstützung für die Renovierung des Serpentinenwegs und die Reaktivierung der Aussichtsplattform, auf historisch wertvollem, kommunalem Boden. „Gemeinsam bitten wir die kommunale Verwaltung dieses Projekt erneut zur Beschlussvorlage vorzubereiten“, so Spalink.

Sicherheit ist nicht gegeben

Andreas Hartwig, Leiter des Bauamtes, verweist darauf, dass die Gemeinde den Weg sperren musste, weil die Sicherheit nicht mehr gegeben ist. „Wir sind als Gemeinde dafür verantwortlich, wenn da etwas passiert. Der Weg ist in den vergangenen Jahren zum Politikum geworden“, sagt er. Mehr als eine mittlere sechsstellige Summe müsste aufgebracht werden, damit der Weg reaktiviert werden kann. „Das geht natürlich nicht ohne Fördermittel. Wir haben bereits in Schwerin angefragt, ob es machbar wäre. Die Chancen sind da“, erklärt er.

Das letzte Wort über die Reaktivierung und den Haushalt hat immer noch die Gemeindevertretung. „Es gibt noch verschiedene andere Projekte im Ort, die auch Geld brauchen“, erklärt er. Eines ist jedoch sicher: In naher Zukunft wird der Weg allerdings gesperrt bleiben.

Lesen Sie auch:

Von Hannes Ewert