Kandidat der Basisdemokratischen Partei kann sich Mindestlohn von 15 Euro vorstellen

Ückeritz

Er möchte Bürgermeister in Ückeritz bleiben und im Landtag mitarbeiten: Axel Kindler. Bislang war er aktiv in der Bürgerinitiative „Lebensraum Vorpommern“, wo er den 2. Vorsitz inne hat. In diesem Jahr ist er in die Basisdemokratische Partei Deutschland „dieBasis“ eingetreten. Der 47-Jährige sagt: „Ich traue mir das Wagnis zu, denn die Ziele, die wir vertreten, sprechen vielen Menschen aus der Seele“.

Seit wann engagieren Sie sich politisch und warum?

Axel Kindler: Politisch aktiv bin ich seit 2009, zunächst als sachkundiger Bürger, dann Mitglied der Gemeindevertretung, seit 2017 Bürgermeister. Die letzten zwei Jahre haben gezeigt, dass unser Land mehr verdient, als wir die letzten 31 Jahre erlebt haben. Überall wird alles nur weniger.

Was ist für Sie weniger geworden?

Ich nehme mal meinen kommunalen Campingplatz. Vor 1989 hatten wir auf dem Campingplatz Ückeritz/Bansin 20000 Gäste pro Saison, jetzt haben wir 4500 Gäste. Früher war auf dem Campingplatz ein Ärztehaus mit Allgemeinarzt und Zahnarzt. Das war Stadtstruktur. Das ist alles weg und ist in allen anderen Bereichen genauso zu sehen.

Aber ist für einen kommunalen Campingplatz, wenn wir bei Ihrem Beispiel bleiben wollen, nicht die Kommune zuständig?

Wir tun ja, was im Rahmen unserer Möglichkeiten drin ist. Wir hatten einen sehr großen Investitionsstau auf dem Campingplatz. Der wird jetzt Stück für Stück abgearbeitet. Zuerst kommen die ganzen Sanitäranlagen dran, die werden erneuert. Das ist ja ganz wichtig für den Gast, dass hygienisch alles in Ordnung ist.

Aber zurück zum Weniger: Das Gesundheitssystem zum Beispiel, ich will aber gar nicht von System sprechen. Eher Gesundheitswesen. Die Poliklinik in Heringsdorf ist weg. Die Geburten- und Kinderstation in Wolgast ist weg, dazu Geburtenstationen in Bergen und Crivitz. Alles wird runtergeschraubt. Auch in der Industrie entsteht bis auf paar kleine Punkte wie Mukran zum Beispiel nichts Neues. Das muss sich alles ändern.

Und was wollen Sie tun?

Und ich fühle mich noch nicht so alt, dass ich Hoffnung und Zuversicht aufgebe. Ich will mich für Land und Region einsetzen – und zwar in Richtung des menschlichen Wirtschaftens.

Und wenn Sie dieses Einsetzen in konkreten Punkten benennen, wofür stehen Sie?

Gesundheit steht an erster Stelle. An zweiter Stelle kommt Landwirtschaft. Die Basis ist entscheiden gegen Massentierhaltung. So was wie in Alt Tellin darf nicht mehr passieren. Zweites Problem ist der Ausverkauf von Wiese und Acker an artfremde Unternehmen. Bauern haben Nachsehen, werden unter Druck gesetzt. Das geht schon viele Jahre. Da müssen wir entschieden entgegenwirken. Dann der Tourismus – da passiert schon 31 Jahre nicht genug, damit die Infrastruktur mitwächst. Zum Beispiel sollten wir in unserer Gemeinde schon seit zwei Jahren Glasfaserkabel haben und der Breitbandausbau sollte fertig sein. Wir haben aber zwei Jahre Stillstand auf ganz Usedom. Dafür werden fadenscheinige Begründungen gebracht. Mal fehlen Arbeiter, mal dürfen polnische Arbeitskräfte wegen Corona nicht einreisen. Warum machen wir das nicht selbst?

Gibt es genügend einheimische Firmen, die das können?

Wenn es nicht genügend gibt, ist es auch hausgemacht – und zwar 31 Jahre lang. Es wurde eben verschlafen, die erforderliche Industrie zu entwickeln. Wenn ich noch mal auf den Campingplatz zu sprechen kommen kann – das größte Manko bei der Zertifizierung war das fehlende Wlan.

Was wäre aus Ihrer Sicht noch ein wichtiges Thema?

Bildung – das ist wie im Gesundheitswesen Daseinsvorsorge. Das gehört in meinen Augen in öffentliche Hand. Und auch da fehlt es vorrangig wieder an der Digitalisierung. Es ist zwar gut und schön, wenn die Kinder Tablets bekommen, aber wenn sie damit nicht stabil arbeiten können, weil der Breitbandausbau nicht voran geht, haben wir nichts gekonnt.

Und Ihre Partei steht jetzt dafür, die von Ihnen aufgezählten Schwachstellen allesamt zu beseitigen?

Wir wollen viel verändern. Denn die Altparteien sagen immer, was sie machen wollen, haben aber noch nie gesagt, wieviel sie tatsächlich gemacht haben. Das ist jetzt genau wie mit dem Mindestlohn. Warum sagt man nicht einfach 15 Euro – fertig.

Sie sagen, das geht mit 15 Euro?

Natürlich geht das mit 15 Euro. Das muss man nur festlegen, fertig. Nicht immer nur reden, sondern machen. Das haben wir doch bei der letzten Landtagswahl gesehen. Da wollte die CDU auch 555 neue Polizeistellen schaffen. Im Koalitionsvertrag mit der SPD stehen dann 300. Und jetzt beim Kassensturz 2021 sind wir bei -30. Und das ist überall so. Immer wird nur versprochen, aber nicht gemacht. Breitband, wo das SPD-Ministerium das Sagen hat, passiert auch überhaupt nichts. Oder Gesundheitswesen. Immer wird alles nur weniger, Stationen machen zu, Stellen werden abgebaut. Vielleicht sollte man mal den anderen Weg gehen und das Gesundheitssystem stärken. Also Leute einstellen. Und die Kommunen sind auch gefordert.

Inwiefern?

Kommunen müssen Ärzten, die sich auf dem Land ansiedeln wollen, Grundstücke zur Verfügung stellen – und zwar nicht zum Maximalpreis, den man erzielen könnte, sondern so, dass der Mediziner bleibt. Oder auch andere junge Fachkräfte, die müssen hier Häuser bauen können. Aber bei den gegenwärtigen Preisen ist es fast aussichtslos. Bei mir in der Gemeinde verkaufen private Investoren den Quadratmeter für 250 Euro. Das ist für viele zu teuer, aber der Preis ist noch längst nicht das teuerste Land, was es auf Usedom gibt. Und erschwerend kommt hinzu, dass die Kommunen kaum noch eigene Flächen haben. Deshalb bin ich froh, dass meine Vorgänger den Campingplatz unserer Gemeinde nicht privatisiert haben. So können wir als Gemeinde Einnahmen generieren.

Und die Aussagen von Unternehmern, dass die Lohnkosten dann ein Niveau haben, dass nicht mehr tragbar ist und sie deshalb Mitarbeiter entlassen müssen, wie begegnen Sie dem?

Das ist totaler Quatsch. Wir haben doch jetzt schon Arbeitskräftemangel. Da wird niemand entlassen. Da steigt keine Arbeitslosigkeit, ist doch gar niemand da zum Entlassen.

Thema Verkehr: Wo sehen Sie in dem Wahlkreis, den Sie gern gewinnen wollen, Handlungsbedarf und Möglichkeiten, in Schwerin aktiv zu werden?

Der ÖPNV muss so aufgebaut werden, dass Strukturen für alle Menschen Sinn machen. Ich möchte noch einen Schritt weiter gehen, es geht um klimaneutralen ÖPNV. Ich denke an Wasserstoffzüge/-busse. Das lässt sich aus meiner Sicht bis 2030 umsetzen. Das wäre ein schönes Aushängeschild für die Region. Auch Zweiradmobilität muss weiter ausgebaut werden. Nicht nur Fahrrad, auch E-Bikes und E-Roller. Und mit dem Industriestandort Lubmin haben wir beste Voraussetzungen, um für Vorpommern einen großen Schritt zu machen. Das könnte Modellregion-Charakter haben.

Apropos Modellregion. Gerade läuft ja das Projekt für die Insel Usedom zusammen mit Wolgast. Macht das für Sie Sinn?

Ich bin sehr begeistert, dass dieses Projekt angeschoben wurde. Erstmals ziehen alle Bürgermeister der Region an einem Strang und verfolgen ein gemeinsames Ziel. Das stimmt mich hoffnungsfroh. Und auch da gehört klimaneutraler ÖPNV dazu. Das ist ein guter Ansatz. Es müssen eben Anreize geschaffen werden, dass die Urlauber, aber auch Einheimische, wieder auf die Bahn und den Bus umsteigen. Ich bin deshalb auch ein Befürworter einer neuen Karniner Eisenbahnbrücke. In zwei Stunden und 15 Minuten in der Inselmitte zu sein, ist ein großer Anreiz für Urlauber, das Auto stehen zu lassen. Man hätte die Brücke bloß schon vor 30 Jahren bauen sollen.

Und die Finanzierung für ein solches Bauvorhaben?

Da sage ich ganz deutlich, man hätte nicht so viel Geld an andere Länder verschenken sollen. Wir haben beispielsweise 72 Milliarden in Afghanistan verbrannt, um Krieg zu betreiben. Das ist doch gesellschaftlich krank. Warum sagt man nicht, wir nehmen das Geld und bauen eine neue Schule, eine neue Eisenbahnstrecke und ein neues Krankenhaus bzw. saniert Krankenhäuser.

Welche Lehren sollten aus Ihrer Sicht aus der Coronakrise gezogen werden?

Die öffentliche Daseinsvorsorge muss wörtlich genommen werden. Meine Partei will das Prinzip des menschlichen Wirtschaftens umsetzen. Dazu gehört, dass eben Gesundheitsversorgung, Bildung, ÖPNV, aber auch die Versorgung mit Wasser, Gas usw. in öffentlicher Hand sein muss.

Heißt das im Umkehrschluss, dass bisher unmenschlich gewirtschaftet wurde?

Jein. Es muss darauf geachtet werden, dass keine Ressourcen vergeudet werden und dass den Menschen die innere Angst genommen wird, im Alter nicht genug abgesichert und versorgt zu sein. Niemand soll betteln müssen. Und zum Betteln gehört für mich, wenn ich als alter Mensch den Staat bitten muss, mir finanziell zu helfen, weil ich nicht genügend Rente bekomme. Nicht genügend Rente zu bekommen oder nicht auskömmlich für die Arbeit bezahlt zu werden – das ist unmenschliches Wirtschaften.

Kann man mit dieser Aussage bei einem Einzug in den Landtag mögliche Partner gewinnen oder verlieren?

Die Arbeit der basisdemokratischen Partei wird durch vier Säulen getragen: Freiheit, Machtbegrenzung, Achtsamkeit und Schwarmintelligenz. Bei uns gibt es keine politische Farbenlehre, auch keine politische Richtungslehre. Es gibt mit vielen Parteien Schnittmengen. Ich schließe keine Partei bei der Zusammenarbeit aus. Es geht darum, für das menschliche Wirtschaften Mehrheiten zu finden. Wenn das gelingt, haben wir viel erreicht.

Gibt es Wünsche für die Region, wo Sie persönlich sagen, dass brauchen wir unbedingt?

Da denke ich sofort an eine Ganzjahreseissporthalle auf Usedom, weil die den qualitativen Tourismus befördert.

Von Cornelia Meerkatz