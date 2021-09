Kandidatur für Unabhängige: Sophie Maus aus Trassenheide fordert Volksentscheide

Trassenheide

Sophie Maus tritt für die Kleinstpartei „UNABHÄNGIGE für bürgernahe Demokratie“ an. Die 36-Jährige ist seit April dieses Jahres bei der Partei Mitglied und sie sagt, ihr politisches Engagement hänge vor allem mit der Corona-Krise und deren Folgen zusammen. Deshalb möchte die Inhaberin eines Reisebüros in Trassenheide dafür sorgen, dass eine andere Politik gemacht wird.

Sie kandidieren für den Landtag in Mecklenburg-Vorpommern und gleichzeitig auch für den Deutschen Bundestag für UNABHÄNGIGE. Warum beide Kandidaturen, wo Sie doch bisher politisch kaum in Erscheinung getreten sind?

Sophie Maus: Es ist für ein Experiment. Ich probiere es aus und will erforschen, wie meine Aktien da stehen. Die Partei gibt es seit 2002 und sie kämpft seit dieser Zeit dafür, dass Volksentscheide auf Bundesebene durchgeführt werden. Ich rechne mit allem, auch wenn ich Außenseiter bin – von etwas über einem Prozent bis etwas über zehn Prozent ist sicher alles möglich. Am tollsten wäre natürlich der Sieg. Und gesellschaftlich engagiere ich mich schon: Ich bin im Tourismusverein Ostseeinsel Usedom mit Sitz in Karlshagen Vorsitzende. Der Verein betreut Vermieter und war auf Messen unterwegs.

Und in die Politik bin ich gegangen, weil ich ein absoluter Kritiker der gesamten Coronamaßnahmen bin, die im Land und im Bund verhängt worden sind. Ich lehne wirklich alle Maßnahmen von A bis Z ab, weil sie gegen die Grundrechte und gegen die Menschenrechte verstoßen. Wären die nicht gewesen, wäre ich wahrscheinlich nicht in die Politik gegangen. Ich kritisiere, suche aber auch nach Lösungswegen, damit eine solche Gängelung nicht noch mal passiert und stehe für eine Neugestaltung der Politik.

Wie meinen Sie das?

Die Bürger haben keine bzw. kaum Mitspracherechte – nur wenige im Land und erst recht nicht auf Bundesebene. Aber Politik soll durch die Bürger selbst gestaltet werden, deshalb plädieren wir als Unabhängige für Volksentscheide. Auf Landesebene gibt es zwar Volksentscheide, aber kaum ein Mensch weiß das. Das ist für mich eine Politik, die an den Bürgern vorbeigeht. Ich möchte daher auch konzeptionell etwas dagegensetzen. Die Bürger sollen die Politik machen, nicht die gewählten Politiker. Die Unabhängige möchte nur Anregungen geben.

Das heißt, Sie wollen eigene Konzepte ausarbeiten?

Ja, ich möchte Konzepte ausarbeiten, wie Bürgerbeteiligungsmaßnahmen von der kommunalen über die Kreisebene, die Landesebene bis zum Bund funktionieren könnte.

Wo liegen bei diesen Konzepten Ihre inhaltlichen Schwerpunkte?

Volksentscheide sind das eine. Es gibt aber noch mehr Möglichkeiten: So müsste verpflichtend festgelegt werden, dass Mandatsträger proaktiv an die Bürger herantreten müssen, um in Vorbereitung von Volksentscheiden die Bürger abzufragen. Derzeit sind Volksentscheide in Mecklenburg-Vorpommern ja so gestrickt, dass die Bürger selbst aktiv werden müssen, um den Volksentscheid in Gang zu bringen. Zunächst müssen für ein Volksbegehren 15000 Unterschriften gesammelt werden. Dann kommt die 100 000er-Marke, was für MV ja fast zehn Prozent der Wahlberechtigten sind. Und dann muss der Volksentscheid kommen, wenn der Landtag den Gesetzesvorschlag der Bürger nicht umsetzt. Diese Hürden sind zu hoch. Außerdem muss immer der Bürger auf die Idee kommen und sich dann Verbündete suchen.

Aber gerade bei Einschränkungen des Grundrechts, wie sie in der Coronakrise verfügt wurden, darf nicht verhandelt werden. Und zum anderen hätte darüber das Volk abstimmen müssen.

Welche Themenfelder sollten aus Ihrer Sicht denn die Volksentscheide betreffen?

Alles, was die Verfassung und das Grundgesetz betrifft. Und natürlich auch im außenpolitischen Bereich bei Kriegseinsätzen und Waffenverträgen. Da wird viel zu viel Geld rausgeschmissen, was das Volk nicht will. Auf Landesebene sollten es solche Dinge sein wie die wohnortnahe Geburtshilfe und das Vorhalten von Kinder- und Jugendmedizin. Da läuft ja auch gerade ein Volksbegehren, das auch die Krankenhaus-BI aus Wolgast mitträgt. Ich habe da auch unterschrieben. So was muss von den Leuten vor Ort entschieden werden und nicht in Schwerin. Vor Ort wissen die Menschen, was gebraucht wird, deshalb sollten alle kommunalen Themen nicht durch die Politik entschieden werden.

Sie meinen also, gewählte Gemeindevertreter sollen nicht über Straßenausbau und Schulsanierung beraten, sondern dafür bedarf es eines Volksentscheides?

Also im Straßenbau kann und muss man nicht immer einen Volksentscheid machen. Aber Straßenbaumaßnahmen werden ja lange vorher geplant. Deshalb wäre es doch möglich, einmal im Jahr einen Tag zu machen, wo die Bürger über gewissen Sachen im Block abstimmen. Da gibt es eben wie zur Wahl Stimmzettel. Dann muss man eben mal über zehn oder mehr Dinge abstimmen. Aber sie müssen eben konzeptionell vorbereitet sein. Auch die Wolgaster Ortsumfahrung hätte längst durch und fertig sein können, wenn so abgestimmt worden wäre. Denn die Menschen vor Ort wünschen sich mehrheitlich diese Straße. Jetzt sind zehntausend verschiedene Träger, Ämter und was auch immer befragt worden und irgendeiner hatte immer was dagegen. Deshalb hat es lange gedauert. Wenn ein Volksentscheid gemacht worden wäre, hätte die Politik längst handeln müssen. Und auch wenn vielleicht im Parlament eine Mehrheit dagegen gewesen wäre, hätte die Mehrheit des Volkes dafür entschieden. Und das muss mehr zählen.

Nun sind Volksentscheide und Willensbekundungen das eine, Finanzierung von Projekten etwas anderes. Wie soll das dann funktionieren?

Das ist einfach. Es wird alles über Bürgerhaushalte entschieden. Es wird ja viel zu viel Geld ausgegeben für Maßnahmen, die niemand braucht. Das meiste Geld, das während der Coronakrise ausgegeben wurde, war verbranntes Geld und hätte gespart werden können. Auch im Schwarzbuch der Steuerzahler ist viel aufgelistet. Man muss die Menschen einfach über Haushaltspläne abstimmen lassen, nicht die Politik. Denn es sind ja alles Steuergelder, also unser Geld.

Für die Umsetzung von Plänen und damit für die Entwicklung der gesamten Gesellschaft kann man schwerlich immer nur mit dem Kopf durch die Wand. Man muss kompromissbereit sein. Sind Sie kompromissbereit?

Mit mir kann man über alles reden und verhandeln, nur bei Menschenrechten und Grundrechten geht bei mir gar nichts. Ich würde daher zum Beispiel auch keinen Volksentscheid zulassen zum generellen Tragen von Masken. Denn es gibt dafür keinerlei Studien, dass die wirklich etwas bringen. Für mich ist das eine gesundheitsschädigende Sache. Aber ansonsten bin ich zu allen Verhandlungen bereit. Wenn eine Mehrheit sagt, dass das politische System so wie bisher bleiben soll, ist das okay. Wenn aber eine Mehrheit eine neue Verfassung will, dann muss sie per Volksentscheid geschaffen werden.

Sie sind offener Gegner der Maskenpflicht. Aber in Ihrem Reisebüro und auch im Laden Ihrer Mutter, die ja miteinander verbunden sind, gilt Maskenpflicht. Ich habe an der Tür das entsprechende Schild gesehen.

Das ist richtig. Wir halten uns schon an die Spielregeln, die vorgegeben werden. Wir wollen uns ja auch nicht mit dem Ordnungsamt anlegen. Aber wenn jemand ohne Maske ins Reisebüro kommt, gehe ich davon aus, dass der- oder diejenige so wie meine Mutter und ich eine entsprechende Befreiung haben.

Sie sind auch ein Gegner der Coronaimpfungen?

Ja, denn das gesundheitliche Risiko der gravierenden Nebenwirkungen ist sehr hoch. Man kann sogar daran sterben. Die extrem hohen Fallzahlen und Sterbefälle sind im Sicherheitsbericht des Paul-Ehrlich Instituts und bei der EMA registriert. Ich möchte aber betonen, dass ich nicht die Existenz des Coronavirus leugne, daher will ich nicht als Coronaleugnerin bezeichnet werden. Das Coronavirus gab es schon, noch bevor die Menschheit existierte. Und deshalb finde ich, dass man mit Mutationen leben muss. Außerdem kann man sich gegen Corona auch mit Medikamenten – sowohl alternativen aus der Naturheilkunde und auch mit solchen aus der Schulmedizin – helfen.

Wo sehen Sie, wenn Sie es in den Landtag schaffen, in diesem Wahlkreis den größten Handlungsbedarf?

Das ist auf der Insel Usedom eindeutig das Verkehrsproblem. Auch da gab es schon so viele Initiativen und Ideen, da wurden Verkehrszählungen durchgeführt und Konzepte erstellt. Aber passiert ist in Schwerin nichts. Das dauert alles viel zu lange, mit aktiver Bürgerbeteiligung würde es viel schneller gehen. Wir hätten viel weniger Stau, wenn die Brücke in Wolgast längst gebaut worden wäre, wenn es statt Ampelregelung mehr Kreisverkehre gäbe. Die Bürger jedenfalls haben immer gesagt, dass sie das wollen.

Sie sind Mutter einer sechsjährigen Tochter. Was treibt Sie noch um?

Es ist viel zu wenig Wohnraum und zu viele Ferienwohnungen. Auch für die Jugend wird zu wenig getan. Die Probleme sind alle 20 oder 30 Jahre alt, ich war ja mit Anfang 20 auch mal kurze Zeit im Tourismusverband Insel Usedom mit tätig. Damals wie heute wird geredet, aber nicht gehandelt. Die Bürger müssen mitentschieden, dann passiert auch was. Deshalb habe ich auch einen Plan, wenn ich es nicht ins Landesparlament schaffe. Dann trete ich in drei Jahren zur Kommunalwahl an und suche mir einen überschaubaren Bereich aus, wo ich mit Bürgerbeteiligung und Volksentscheid arbeite. Und dann kann man ja schauen, dass man sich mit weiteren Wählergruppen zusammenschließt und Bürgerbeteiligung auf die nächste Ebene, den Kreis und danach in die Landesebene bringt.

Wenn Bürger jetzt gern bei der Umsetzung Ihrer Ideen mitmachen möchten – wo trifft man Sophie Maus?

Hier in Trassenheide in meinem Reisebüro.

Von Cornelia Meerkatz