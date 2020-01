Kann die Trassenheider Feuerwehr am Tag bald nicht mehr ausrücken? 

Trassenheide

Geht es nach den Worten von René Bleyl, dem Wehrführer der Freiwilligen Feuerwehr Trassenheide, dann war die Absicherung der Tagesbereitschaft noch nie so gefährdet wie jetzt. „Wir müssen manchmal ernsthaft darüber nachdenken, ob wir uns von der Tagesbereitschaft abmelden sollten“, sagte er am Freitagabend auf der Jahreshauptversammlung. Wenn die Sirene tagsüber im Ort aufheult und irgendwo dringend Hilfe benötigt wird, dann stehen oft nur eine handvoll Männer und Frauen vor dem Gerätehaus.

Es fehlen die Einsatzkräfte am Tag

Obwohl die Feuerwehr –gerade mit der Anschaffung des neuen Tanklöschfahrzeuges– noch leistungsfähiger geworden ist, fehlen die Kameraden, die auch im Ort beschäftigt sind. „Im Vorjahr mussten wir leider den Weggang von vier Kameraden aus der aktiven Löschgruppe verkraften“, erklärt er. Ihm sei es wichtig, dass es in der Wehr auch Männer und Frauen gibt, die im Ort arbeiten. Bleyl, der selbst im Wirtschaftshof der Gemeinde angestellt ist, hofft, dass künftig mehr darauf geachtet wird, dass Feuerwehrleute im Ort eine ganzjährige Beschäftigung finden. „Am Abend und in der Nacht sind ein Großteil der Kameraden wieder zu Hause und somit ist es auch kein Problem, die Bereitschaft abzudecken. Unser großes Problem liegt in der Zeit zwischen 6 und 17 Uhr.“

Wurden auf der Jahreshauptversammlung für ihre zehnjährige Mitgliedschaft ausgezeichnet: Denis Friszewski, Lucas Koos, Martin Müller, Stephan Eichenberg und Aline Tysarzik. Quelle: Hannes Ewert

Seit Jahren wird auf das Problem hingewiesen

„Seit 2012 mahnen wir jedes Jahr auf der Jahreshauptversammlung an, dass die in den letzten Jahren in der Gemeinde bzw. Kurverwaltung saisonal eingestellten Kameraden endlich eine Festeinstellung mit voller Stundenzahl und angemessener tariflicher Vergütung bekommen sollen, damit sie sich nicht außerhalb der Gemeinde eine Anstellung suchen müssen“, so Bleyl. „Von den in 2019 am Tage zehn verfügbaren Einsatzkräften sind durch die Austritte, durch Arbeitsplatzwechsel und durch Beginn von Ausbildungen zum Jahresbeginn 2020 noch fünf Kräfte übrig geblieben.“ Bei einem der aktiven Kameraden ist genau dieses Szenario eingetroffen. Die Gemeinde bot ihm ein 30-Stunden-Job an, ein anderes auswärtiges Unternehmen kam mit einem 40-Stunden-Angebot um die Ecke. Der Feuerwehrmann entschied sich für das finanziell bessere Angebot.

Haben ihre einjährige Probezeit bestanden: Oliver Bleyl, Mirco und Kerstin Renken. Bürgermeister Horst Freese, Amtswehrführer Daniel tübe sowie Rene und Mirko Bleyl gratulieren. Quelle: Hannes Ewert

Bürgermeister will bei Firmen und Kliniken um Feuerwehrleute werben

Bürgermeister Horst Freese will dem Problem entgegenwirken, indem er aktiv auf die Firmen im Ort zugehen will. „In den Hotels und Kliniken gibt es vielleicht jemanden, der in die Freiwillige Feuerwehr eintreten will. Denn es passiert regelmäßig, dass die Feuerwehren zu den großen Häusern der Gemeinde ausrücken. Oft sind es Brandmeldeanlagen, die auslösen“, sagt er auf der Versammlung. Bleyl erzählte in seinem Bericht, dass es im vergangenen Jahr allein 15 Einsätze für die Wehr gab, in denen Brandmeldeanlagen auslösten. Insgesamt rückte die Feuerwehr 63 Mal aus. Zu den größten Einsätzen zählen der Waldbrand zwischen Karlshagen und Peenemünde, der kürzliche Unfall an den Krumminer Tannen und der Brand einer Gartenlaube in Trassenheide Ausbau.

Generell, so betont René Bleyl, ist die Feuerwehr personell gut aufgestellt. „Derzeit haben wir 36 Mitglieder in der Feuerwehr, wovon 22 in der Einsatzabteilung tätig sind“, sagt er.

Hoffnung auf Fertigstellung des Anbau

Für das Jahr 2020 hofft René Bleyl inständig, dass der Anbau des Gerätehauses endlich abgeschlossen werden kann. „Die Zusammenarbeit mit dem Planer lässt sehr zu wünschen übrig. Teilweise werden wir Kameraden sogar für „dumm“ verkauft. Wir warten sehnsüchtig auf die Fertigstellung, damit alle technischen Geräte dort untergestellt werden können“, stellt der Wehrführer klar. Ein 27. März steht für die Wehr außerdem noch die Wahl des Gemeindewehrführers an.

Von Hannes Ewert