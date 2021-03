Wolgast

Die Stadt Wolgast will kleinteilige Modernisierungsmaßnahmen an bestimmten privaten Häusern im Sanierungsgebiet Fischerwiek finanziell fördern. Erstens betrifft dies unter Denkmalschutz stehende Hauptgebäude wie zum Beispiel das ehemalige Armenhaus in der Kronwiekstraße, bei denen maximal 50 Prozent der Gesamtkosten für Dach und Fassade sowie einzelner Bauteile wie Fenster und Türen übernommen werden.

Zweitens gilt die Regelung für jene insgesamt etwa 80 Hauptgebäude, die im städtebaulichen Rahmenplan mit Sanierungs- und Modernisierungsbedarf ausgewiesen sind. Hier soll ein Anteil von maximal 30 Prozent der Gesamtkosten für einzelne Bauteile und von Dach und Fassade gefördert werden. Neubauten werden nicht bezuschusst.

Der Beschluss in der Stadtvertretung fiel mit 13 Ja- und fünf Neinstimmen bei vier Enthaltungen. Unter anderem hat der Bauausschussvorsitzende Christoph Eigbrecht (BfW) mit den Zuschüssen vonseiten der Stadt seine Bauchschmerzen. „Wir sollten die laufenden Infrastrukturmaßnahmen und ihre Kostenentwicklung erst einmal abwarten“, riet Eigbrecht und fügte auf OZ-Nachfrage hinzu, dass „die untere Rechtsaufsichtsbehörde diese Zuschüsse an private Eigentümer angesichts der anhaltend prekären Haushaltslage der Stadt kritisch sieht“.

Bürgermeister setzte sich für den Beschluss ein

Jedoch konnte sich der Ausschusschef am Ende nicht durchsetzen. Bürgermeister Stefan Weigler (CDU) hatte sich für den Beschluss starkgemacht; schließlich sei „der Erhalt von Denkmälern ein Ziel des Sanierungsgebietes“, argumentierte er und fügte hinzu, dass aktuell zehn Förderanträge im Rathaus vorlägen. Vorsorglich teilte Weigler weiter mit, dass auch er selbst und sein Stellvertreter Ralf Fischer Eigentümer von Gebäuden in der Fischerwiek seien, deren Sanierung dank des gefassten Beschlusses nunmehr jeweils förderfähig ist.

Blick vom Schiffbauerdann über die Wolgaster Fischer- und Kronwiek in Richtung St.-Petri-Kirche. Quelle: Tilo Wallrodt

Auskunft über sämtliche förderfähigen Gebäude gibt der städtebauliche Rahmenplan mit Bearbeitungsstand vom 3. September 2018, der auf der Internetseite der Stadt eingesehen werden kann. Die Summe der Zuwendungen für die privaten Sanierungen beträgt über die Gesamtzeit des Sanierungsverfahrens etwa 8,065 Millionen Euro. Insgesamt sollen im Gebiet Fischerwiek in den nächsten etwa 15 Jahren öffentliche Mittel von Bund, Land und Kommune in Höhe von rund 27,6 Millionen Euro investiert werden, um zudem die Infrastruktur mit Straßen, Gehwegen sowie Ver- und Entsorgungsleitungen auf den neuesten Stand zu bringen.

In der Fischerwiek leben über 800 Wolgaster

Ulrike Knoll, Leiterin des Fachbereiches Bauen der Stadtverwaltung, wies darauf hin, dass es sich bei den angegebenen Förderhöhen um Maximalwerte handele. „Sämtliche beantragten Einzelmaßnahmen müssen zu gegebener Zeit nochmals von der Stadtvertretung beschlossen werden“, betonte sie. Anträge müssten zudem stets vor Beginn der Baumaßnahmen beschieden werden. Bereits abgeschlossene oder begonnene private Sanierungsvorhaben könnten nicht rückwirkend in den Genuss von Fördermitteln kommen.

Das Sanierungsgebiet Fischerwiek mit seinen mehr als 800 Bewohnern erstreckt sich über 16 Hektar. Das Areal wird im Norden durch die Unter- und Oberwallstraße, im Osten durch die Kronwiekstraße und die Bahnlinie, im Süden durch den Schiffbauerdamm und im Westen durch die Bahnhofstraße begrenzt.

Von Tom Schröter