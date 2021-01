Wolgast

Sie sichern für viele Menschen die Versorgung mit warmen Essen rund um Wolgast und auf Usedom: Die Kantinen der Region kochen täglich frisch für Tausende Kitakinder, Schüler, Senioren und Berufstätige. Schon seit Beginn der Corona-Pandemie hat sich vieles für die Betreiber, Mitarbeiter und Kunden der Kantinen verändert. Doch wie sieht es nach der nochmaligen Verschärfung des Lockdowns im Dezember aus? Die OZ hat nachgefragt.

Yves Goltze betreibt gemeinsam mit Jan Schumacher die Hufeland-Kantine in Wolgast. Am Freitag steht bei ihnen unter anderem Hühnerfrikassee mit Gemüse und Risi Bisi für 3,30 Euro auf dem Plan, doch die Tische sind verwaist. Die Privatkunden, die früher mittags kamen, holen ihr Essen nun ab. Schon 12.30 Uhr ist der Ansturm deshalb vorüber und das Team wertet den Tag aus.

Bringdienst lohnt sich unternehmerisch nicht

„Wir sind weiterhin wichtig für viele Senioren, aber natürlich gibt es Einbrüche bei den Verkaufszahlen“, sagt Goltze. „Vielen ist auch die gemeinsame Mahlzeit hier bei uns vor Ort wichtig gewesen.“ Nicht alle kommen mehr, um sich ihre Essen für zu Hause einpacken zu lassen. Und auch beim Bringdienst hat sich die Lage seit Dezember noch einmal zugespitzt.

„In den Schulen und Kindergärten sind nun viel weniger Kinder, die wir mit Essen versorgen“, erklärt Goltze. Eltern sind aufgerufen, ihren Nachwuchs nur in die Kita zu bringen, wenn es unbedingt sein muss und auch viele Schüler bleiben zu Hause und werden online unterrichtet. „Dorthin fahren müssen unsere Mitarbeiter trotzdem. Auch, wenn es wie in Kröslin manchmal nur drei Essen sind, die wir an eine Schule liefern.“ Unternehmerisch lohne sich das eigentlich nicht mehr, sagt Goltze: „Aber wir lassen die Kinder nicht im Stich.“

Ein einzelnes Essen an Schule geliefert

An manchen Tagen seien es 140 statt 500 Essen, die in diesem Bereich benötigt werden. Dafür dass keine Ware verdirbt, sorgt ein ausgefeiltes System: „Die Eltern können bis 8 Uhr morgens das Essen für ihre Kinder bestellen, die meisten machen das aber schon am Vorabend. Unsere Köche gehen jeden Morgen frisch für den Tag einkaufen, deshalb können wir immer auf den aktuellen Bedarf reagieren.“

Auch bei der Inselküche in Koserow macht die Not erfinderisch, erzählt Inhaber Friedhelm Lietz. Dort wird sieben Tage die Woche für Pflegeeinrichtungen und Privatkunden gekocht. In diesem Bereich kam es zuletzt sogar zu einer größeren Nachfrage. Doch auch er kämpft mit dem Rückgang der Bestellungen an Kitas und Schulen. Im schlimmsten Fall sei es ein einziges Essen gewesen, dass an eine Schule geliefert wurde. Mitarbeiter für die Essenausgabe in der Schulspeisung kann er unter diesen Bedingungen nicht einsetzen.

„Wir schweißen das Essen nun ein und schreiben den Namen des Kindes auf die Verpackung, anders geht es nicht“, so Lietz. „Wir sehen ja ein, dass das mit den Hygiene-Maßnahmen alles so sein muss und liefern auch für ein Kind.“ Er ist froh, dass er dennoch keine Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken musste. „Zum Glück sind wir breit aufgestellt und haben ganz unterschiedliche Abnehmer.“ Er nutzt die Zeit für Reparaturarbeiten und zur Erholung: „Dann ist es jetzt eben mal nicht so stressig.“

Bald wieder mehr Kinder in den Tagesstätten?

Optimistisch klingt auch Heidelore Petz von der „Kleinen Ranch“ in Rubenow: „Die Kitas und Schulen nehmen weniger Essen ab, aber ab Montag rechnen einige Einrichtungen fast wieder mit voller Besetzung.“ Bei Petz sind zwar Mitarbeiter in die Kurzarbeit gegangen, doch sie versichert: „Keiner muss Angst haben, dass er kein Essen mehr bekommt.“

Weil der Lockdown ursprünglich nur bis zum 10. Januar gehen sollte, hatten es viele Eltern mit Hilfe von Urlaub und Verwandtschaft ermöglicht, die Kinder zu Hause zu behalten. Doch für die Verlängerung des Lockdowns zeichnet sich ab, dass dies in vielen Familien nicht mehr möglich ist. Und so könnte es sein, dass die Nachfrage in der Kitaversorgung in allen Kantinen bald wieder ansteigt.

Von Juliane Schultz