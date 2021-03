Ahlbeck

Karin Erdmann verwirklichte ihren Traum und landete von Eberswalde und Ueckermünde vor zehn Jahren endlich an der Ostseeküste. Sie ist gelernte Krankenschwester und hat danach in der ambulanten Pflege gearbeitet. Hier war sie Abteilungsleiter und Qualitätsbeauftragte. In den Kaiserbädern ist Karin Ermann politisch sehr engagiert und nimmt als Mitglied der Fraktion INKA regelmäßig an den Gemeindesitzungen teil. „Ich will aktiv an den Veränderungen in der Gemeinde mitwirken“, sagt sie.

Die Usedomerin kennen viele durch das Nähen von Schutzmasken, Unterschriftensammlungen und weiteren politischen Aktionen. Als Rentnerin nimmt Sie sich aber auch Zeit für ihre große Liebe, Ehemann Egon Erdmann. Sie kocht und bäckt gern, probiert neue Gerichte aus und radelt gerne mit dem Rad durch die Natur. Theaterbesuche und Buchlesungen gehören zu ihren Hobbys. Sie freut sich schon sehr auf ein baldiges Wiedersehen mit den vier Kindern und sieben Enkeln nach dem Ende der Corona-Einschränkungen.

Von Gert Nitzsche